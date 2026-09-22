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陪讀爸爸把洛杉磯生活畫進作品 聖蓋博舉辦個人畫展

記者張宏／洛杉磯報導
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來自中國山東的畫家周仕超把在洛杉磯陪讀的生活畫入作品。（記者張宏／攝影）
來自中國山東的畫家周仕超把在洛杉磯陪讀的生活畫入作品。（記者張宏／攝影）

來自中國山東的畫家周仕超把在洛杉磯陪讀的生活畫入作品，把加州的陽光、雲朵甚至路上發生的爆胎車禍轉化成畫布作品。他日前在聖蓋博舉辦個人畫展，展出其在本地創作的10幅作品。他的兒子在本地上學，他是一名陪讀爸爸。

周仕超一幅作品靈感來自他從拉斯維加斯返回途中遇到的爆胎意外。當時警察協助他處理輪胎，並幫忙尋找拖車。等待救援期間，他說，天是藍的，但是在當下那種溫暖情緒中，他把藍天轉化成更溫暖的綠色和粉色，漂浮的雲朵被處理得像花也像風，讓人即使不知道這段故事也能獲得舒適的觀看感。

周仕超山東藝術學院設計系壁畫專業，現任山東藝術學院設計學院副教授，長年接受學院派寫實訓練，從事繪畫創作與教學多年，今年3月退休終於能來南加長住。他的創作從寫實走向抽象與具象之間的意象繪畫，以西方色彩結合中國意境。他說，第一眼是抽象，但越看越具象，洛杉磯光線是他近年作品的重要元素，藝術家應根據生活與情緒創作。

策展人Cindy王表示，這是第一次接受從中國大陸來的藝術家策展，作為一個中國人能夠到美國去，進入到國際化世界，這很有意義。希望未來能帶更多中國藝術家出來，讓全世界能夠看到他們的作品。

周仕超日前在聖蓋博舉辦個人畫展，展出其在本地創作的10幅作品。（記者張宏／攝影）
周仕超日前在聖蓋博舉辦個人畫展，展出其在本地創作的10幅作品。（記者張宏／攝影）

他把加州的陽光、雲朵甚至路上發生的爆胎車禍轉化成畫布作品。（記者張宏／攝影）
他把加州的陽光、雲朵甚至路上發生的爆胎車禍轉化成畫布作品。（記者張宏／攝影）

畫家周仕超（左三）日前在聖蓋博舉辦個人畫展，圖為他和策展人Cindy王（左二）及...
畫家周仕超（左三）日前在聖蓋博舉辦個人畫展，圖為他和策展人Cindy王（左二）及來賓合影。（主辦方提供）

精華 FAQ

  • 他日前在聖蓋博舉辦個人畫展，展出自己在洛杉磯創作的10幅作品。展覽內容聚焦他陪讀期間的生活觀察，以及對加州光線、雲朵與情緒的藝術轉化。

  • 周仕超在拉斯維加斯返程時遇到爆胎，等待警方與拖車協助時，感受到當下的溫暖氛圍。他把原本的藍天改寫成綠色和粉色，讓雲朵像花也像風。

  • 他是山東藝術學院設計系壁畫專業出身，長年受學院派寫實訓練，也任教多年，今年3月退休後來南加長住。作品走向抽象與具象之間，強調生活與情緒。

加州 洛杉磯 聖蓋博

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