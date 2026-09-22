農村醫療危機續惡化 全美720醫院恐關門 6600萬人看病更難

羅伯特伍德強森基金會資深政策顧問Katherine Hempstead表示，醫療保險流失及聯邦經費削減，恐讓原本財務脆弱的農村醫療體系面臨更大壓力。（線上會議截圖）

美國農村醫療危機持續惡化，保費上漲、醫護人力短缺，全美更有數百家農村醫院面臨關閉風險。多名專家18日在美國社群媒體（American Community Media）線上簡報會警告，隨著醫療補助計畫（Medicaid ）經費削減及《可負擔健保法》（ACA）補貼縮水，數百萬人可能失去保險 ，農村醫療體系恐首當其衝。

全美約有6600萬人居住在農村地區，相當於每五名美國人就有一人，其中約8.4%沒有醫療保險 。根據醫療品質與支付改革中心資料，全美720家農村醫院有關閉風險，其中294家可能在未來兩至三年內停業。屆時，居民可能必須前往更遠地區，才能獲得急診、住院等必要服務。

羅伯特伍德強森基金會資深政策顧問Katherine Hempstead表示，農村地區本就面臨人口老化、貧困率偏高及醫護人員不足等問題，慢性病、自殺和藥物過量死亡率也高於城市。由於人口分散、營運成本高，許多小型醫院長期虧損或僅勉強維持收支平衡。

她指出，聯邦Medicaid支出未來十年預計減少約1兆元，加上ACA保險市場變化，可能使1000萬至1500萬人失去醫療保險，並增加約2830億元無力償付的醫療支出。農村居民較少獲得雇主保險，更依賴Medicaid及ACA，因此受到的衝擊尤其嚴重。

加州無證農工及其他移民也面臨特殊困境。Hempstead指出，部分符合資格的移民家庭因擔心移民執法，不敢申請或主動退出Medicaid；即使社區健康中心及免費診所仍提供服務，一些人也因害怕留下資料而不敢就醫。加州等州過去曾以州政府經費為部分無證移民提供醫療保障，如今也面臨聯邦政策及資金壓力。

田納西州基層醫師Amy Gordon Bono分享，一名60多歲照護工作者因付不起ACA保費而失去保險，無法定期看診及服藥，最終發生原本可以預防的中風。病患承受終身傷害，收治她的農村醫院也可能無法獲得費用補償。

史丹福大學經濟學教授Neale Mahoney指出，即使農村地區約92%居民擁有保險，也不代表真正負擔得起醫療。過去20年，雇主保險的個人平均自付額已從約500元增至接近2000元，許多家庭即使按月繳納保費，生病時仍可能因高額帳單陷入債務。