嗨中秋嘉年華╱世報50周年點燈 抽大獎掀高潮

頗受矚目的一等獎華航洛杉磯／安大略至台北來回經濟艙機票，由天普市居民Helen Le（中）獲得。世界日報社長于趾琴（左）、華航業務代表Calvin Shih（右） 恭喜獲獎者。（記者啟鉻／攝影）

世界日報 與天普 市政府共同主辦的「2026嗨中秋 嘉年華」，19日（六）、20日（日）在天普市公園熱鬧登場。今年適逢世界日報創辦50周年，活動特別舉行50周年點燈儀式，並安排幸運大抽獎，現場氣氛熱烈。頗受矚目的一等獎中華航空（China Airlines）洛杉磯／安大略至台北來回經濟艙機票，最終由天普市居民Helen Le幸運獲得。她驚喜地說：「非常開心，真的很意外！」

世界日報創辦於1976年，今年迎來成立50周年。配合「2026嗨中秋嘉年華」，世界日報特別舉行50周年點燈儀式，與現場民眾共同歡度中秋佳節，也為50周年慶典增添喜氣。隨著現場主持人倒數聲響起，五彩燈飾瞬間點亮，璀璨燈光映照整個活動場地，現場歡呼聲此起彼落，熱鬧氣氛迎來另一波高潮。

活動另一項焦點是幸運大抽獎。天普市市長文尚丞、世界日報社社長于趾琴，以及華航洛杉磯公司業務代表Calvin Shih，分別為各獎項抽出幸運得主，得獎者陸續上台領獎。

此次抽獎獎項豐富，包括二等獎H Mart 500元現金券；三等獎Yaamava'「李宗盛2026〈有歌之年〉美國巡迴演唱會」門票兩張；四等獎洛杉磯汽車展入場券兩張；五等獎OSIM按摩器；以及六等獎H Mart 100元現金券。

壓軸登場的一等獎，由Calvin Shih抽出，獎品為華航洛杉磯／安大略至台北來回經濟艙機票一張。幸運得主Helen Le來自天普市，她表示自己曾多次參加世界日報舉辦的活動，但這是第一次抽中大獎，「非常開心，也真的很意外。」

Calvin Shih表示，華航原本推出的勞工節促銷活動，北美飛往華航官網指定航點的票價最低750元起，按原計畫促銷已經截止。不過，為配合世界日報「2026嗨中秋嘉年華」盛大舉行，華航決定將促銷活動延長至9月30日。

他表示，民眾只要在9月30日前完成購票，出發日期為2026年10月1日至2027年5月21日，均可適用相關促銷票價。詳細票價、適用航點及訂票規定，可參考華航官方網站或各大旅行社查詢。