嗨中秋嘉年華╱烤肉引人潮 「玉兔」也來了

Bob和Anne Claydon一家三代，為孫女在嗨中秋演出捧場。（記者邵敏／攝影）

世界日報「嗨中秋 嘉年華」，20日繼續在洛杉磯天普 市公園熱鬧登場，當天人潮湧動，美食攤位香氣四溢，烤肉攤前更是排起長隊。來自台灣的遊客笑稱，烤肉才是中秋節的「標配」，但也有台灣人表示，並不知道這項文化風俗。

烤肉攤老闆Brain來自中國東北，他的攤位提供牛、羊肉及魷魚等烤串。店員稱，傍晚時分生意尤其好，幾十人排長隊等餐，「持續兩三小時沒停過，訂單鋪滿整張桌子，買烤串的人流不間斷。」他說，逢年過節烤肉就是圖個熱鬧，「人間煙火味」最重要。 烤肉攤老闆Brain的攤位，提供牛、羊肉及魷魚等烤串。（記者邵敏／攝影） 美食攤位香氣四溢，烤肉攤前更是排起長隊。（記者邵敏／攝影）

來自台灣的郭先生當天就在買烤肉的隊伍中，他從小對中秋節最深的記憶，就是一家人聚在一起生炭火、烤肉。「除了月餅和柚子，烤肉絕對不能少。」來到美國後，郭先生表示，只要有機會和家人、朋友一起過中秋，仍會延續烤肉習慣。「一家烤肉萬家香，好像有這樣一個烤肉醬廣告，多年來推動中秋節烤肉風俗盛行。」

黃先生、黃太太當天也在買肉串，他們從台灣移民到美國50多年，並不知道中秋節吃燒烤的傳統習俗，只是被烤肉香吸引過來。夫妻倆笑稱中秋節還是吃傳統美食月餅，「不過洛杉磯有些品牌月餅太貴，一盒五六十元，吃不起。」

20日的人潮中，除了陣陣烤肉香，嘉年華還來了位吸睛的「小嘉賓」：一隻兔子。一位華人母親帶著孩子和兔子來到活動現場，兔子安靜地待在草地上，母親和孩子則在一旁逛攤位。不少民眾經過時被兔子吸引，紛紛圍在一旁拍照。中秋傳說中的玉兔，是月亮文化中熟悉的形象，現實中的兔子則成為現場一個有趣的小插曲。 嘉年華來了位吸睛的「小嘉賓」，一隻兔子，增加節日氣氛。（世界日報工作人員提供）

主舞台精彩節目輪番上演，各種傳統美食吸引人們駐足，眾多特色攤位提供醫療、生活等資訊。活動現場除了華人家庭，也可見不同族裔民眾穿梭在攤位之間，有人品嚐特色食品，有人觀看表演。五彩燈籠從攤位上方一路延伸，與公園綠地及棕櫚樹相映，成為不少民眾拍照留念的背景。 現場張燈結彩，五彩燈籠從攤位上方一路延伸。（記者邵敏／攝影） 孩子們做手工燈籠。（記者邵敏／攝影） 人們品嚐各種美食。（記者邵敏／攝影）

華人媽媽Nina當天也帶著孩子在現場，她說，參加中秋活動不僅是為了感受節日氣氛，更希望從小在美國出生的女兒，不要忘記自己族裔的傳統文化。Nina帶著孩子穿梭在人群和攤位間，希望孩子能透過親身參與活動，認識月餅、燈籠以及中秋節等傳統文化。

華人Fiona一家剛從馬來西亞移民至洛杉磯，第一次參加當地的中秋活動。她被舞台現場表演吸引，表示曾在中國、馬來西亞慶祝傳統節日，卻從未看過如此豐富的舞台演出，「好熱鬧，演出融合大江南北，各種民族舞都有。」

洛城西區中文兒童合唱團，當天帶來以中秋為主題的經典歌曲，華洋學生齊聚舞台。Bob和Anne Claydon一家三代特意從棕櫚泉（Palm Springs）長途驅車來到現場，為孫女的演出捧場。Bob說，他第一次參加這樣的活動，也不了解中國的中秋節，但現場氣氛非常棒，「我很喜歡。」 人們觀看舞台表演。（記者邵敏／攝影）