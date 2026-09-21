我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再傳重大事故 廣東佛山紡織廠大火釀8死1傷

超模辛蒂克勞馥兒子「勒戒中心驟逝」得年27歲 曾公開心理健康問題

嗨中秋嘉年華╱烤肉引人潮 「玉兔」也來了

記者邵敏／天普市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Bob和Anne Claydon一家三代，為孫女在嗨中秋演出捧場。（記者邵敏／攝...
Bob和Anne Claydon一家三代，為孫女在嗨中秋演出捧場。（記者邵敏／攝影）

世界日報「嗨中秋嘉年華」，20日繼續在洛杉磯天普市公園熱鬧登場，當天人潮湧動，美食攤位香氣四溢，烤肉攤前更是排起長隊。來自台灣的遊客笑稱，烤肉才是中秋節的「標配」，但也有台灣人表示，並不知道這項文化風俗。

烤肉攤老闆Brain來自中國東北，他的攤位提供牛、羊肉及魷魚等烤串。店員稱，傍晚時分生意尤其好，幾十人排長隊等餐，「持續兩三小時沒停過，訂單鋪滿整張桌子，買烤串的人流不間斷。」他說，逢年過節烤肉就是圖個熱鬧，「人間煙火味」最重要。

烤肉攤老闆Brain的攤位，提供牛、羊肉及魷魚等烤串。（記者邵敏／攝影）
烤肉攤老闆Brain的攤位，提供牛、羊肉及魷魚等烤串。（記者邵敏／攝影）
美食攤位香氣四溢，烤肉攤前更是排起長隊。（記者邵敏／攝影）
美食攤位香氣四溢，烤肉攤前更是排起長隊。（記者邵敏／攝影）

來自台灣的郭先生當天就在買烤肉的隊伍中，他從小對中秋節最深的記憶，就是一家人聚在一起生炭火、烤肉。「除了月餅和柚子，烤肉絕對不能少。」來到美國後，郭先生表示，只要有機會和家人、朋友一起過中秋，仍會延續烤肉習慣。「一家烤肉萬家香，好像有這樣一個烤肉醬廣告，多年來推動中秋節烤肉風俗盛行。」

黃先生、黃太太當天也在買肉串，他們從台灣移民到美國50多年，並不知道中秋節吃燒烤的傳統習俗，只是被烤肉香吸引過來。夫妻倆笑稱中秋節還是吃傳統美食月餅，「不過洛杉磯有些品牌月餅太貴，一盒五六十元，吃不起。」

20日的人潮中，除了陣陣烤肉香，嘉年華還來了位吸睛的「小嘉賓」：一隻兔子。一位華人母親帶著孩子和兔子來到活動現場，兔子安靜地待在草地上，母親和孩子則在一旁逛攤位。不少民眾經過時被兔子吸引，紛紛圍在一旁拍照。中秋傳說中的玉兔，是月亮文化中熟悉的形象，現實中的兔子則成為現場一個有趣的小插曲。

嘉年華來了位吸睛的「小嘉賓」，一隻兔子，增加節日氣氛。（世界日報工作人員提供）
嘉年華來了位吸睛的「小嘉賓」，一隻兔子，增加節日氣氛。（世界日報工作人員提供）

主舞台精彩節目輪番上演，各種傳統美食吸引人們駐足，眾多特色攤位提供醫療、生活等資訊。活動現場除了華人家庭，也可見不同族裔民眾穿梭在攤位之間，有人品嚐特色食品，有人觀看表演。五彩燈籠從攤位上方一路延伸，與公園綠地及棕櫚樹相映，成為不少民眾拍照留念的背景。

現場張燈結彩，五彩燈籠從攤位上方一路延伸。（記者邵敏／攝影）
現場張燈結彩，五彩燈籠從攤位上方一路延伸。（記者邵敏／攝影）
孩子們做手工燈籠。（記者邵敏／攝影）
孩子們做手工燈籠。（記者邵敏／攝影）
人們品嚐各種美食。（記者邵敏／攝影）
人們品嚐各種美食。（記者邵敏／攝影）

華人媽媽Nina當天也帶著孩子在現場，她說，參加中秋活動不僅是為了感受節日氣氛，更希望從小在美國出生的女兒，不要忘記自己族裔的傳統文化。Nina帶著孩子穿梭在人群和攤位間，希望孩子能透過親身參與活動，認識月餅、燈籠以及中秋節等傳統文化。

華人Fiona一家剛從馬來西亞移民至洛杉磯，第一次參加當地的中秋活動。她被舞台現場表演吸引，表示曾在中國、馬來西亞慶祝傳統節日，卻從未看過如此豐富的舞台演出，「好熱鬧，演出融合大江南北，各種民族舞都有。」

洛城西區中文兒童合唱團，當天帶來以中秋為主題的經典歌曲，華洋學生齊聚舞台。Bob和Anne Claydon一家三代特意從棕櫚泉（Palm Springs）長途驅車來到現場，為孫女的演出捧場。Bob說，他第一次參加這樣的活動，也不了解中國的中秋節，但現場氣氛非常棒，「我很喜歡。」

人們觀看舞台表演。（記者邵敏／攝影）
人們觀看舞台表演。（記者邵敏／攝影）

精華 FAQ

  • 活動現場以烤肉攤最受歡迎，牛羊肉與魷魚串香氣四溢，傍晚更出現數十人排隊的盛況，讓整個嘉年華充滿節慶熱鬧感。

  • 郭先生認為烤肉是中秋節不可少的記憶，來美國後也延續這習慣；但黃先生夫妻卻表示不知道這項傳統，只因烤肉香而前來。

  • 現場有玉兔般的真兔子吸引民眾拍照，舞台也安排中秋主題歌曲與多元表演，並有醫療、生活資訊攤位，呈現節慶與社區交流氛圍。

中秋 天普 洛杉磯

上一則

嗨中秋嘉年華╱世報50周年點燈 抽大獎掀高潮

下一則

好市多攜手Uber Eats 600門市擴大配送服務 新舊會員享折扣

延伸閱讀

嗨中秋嘉年華∕美食歌舞吸引人潮 精彩今持續

嗨中秋嘉年華∕美食歌舞吸引人潮 精彩今持續
燒烤飄香、抽獎排長龍…法拉盛「潮玩中秋」 70攤聚人潮

燒烤飄香、抽獎排長龍…法拉盛「潮玩中秋」 70攤聚人潮
「潮玩中秋」嗨翻法拉盛 燒烤飄香、抽獎排長龍

「潮玩中秋」嗨翻法拉盛 燒烤飄香、抽獎排長龍
嗨中秋嘉年華╱20日精彩繼續 當日送300月餅

嗨中秋嘉年華╱20日精彩繼續 當日送300月餅
嗨中秋本周末登場 美食、萌寵秀、抽獎迎賓

嗨中秋本周末登場 美食、萌寵秀、抽獎迎賓
舊金山華埠「中秋街會」熱鬧登場 月餅、玉器買氣旺

舊金山華埠「中秋街會」熱鬧登場 月餅、玉器買氣旺

熱門新聞

一對居住在亞利桑納州梅薩（Mesa）的夫妻因失業、疾病等因素無力繳納屋主協會（HOA）費用，最終面臨失去價值47萬5000美元住宅的困境。（GoFundMe）

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

2026-09-15 18:22
女子將使用三年的氣炸掛退貨給好市多，還鼓勵要最大化使用會員資格。（記者王若然／攝影）

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

2026-09-17 14:08
老友張艾嘉（中）回台宣傳新片，倪北嘉（右）幫忙主持活動。（圖／倪北嘉提供）

洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」

2026-09-18 19:28
一名華人屋主在自家後院種植樹木和其他植被。隨著季節變化，樹葉經常隨風飄落到隔壁鄰居的院子。時間一久，居住當地多年的白人鄰居認為，大量落葉已經對自己的院子造成困擾，並多次向華人屋主表達不滿。示意圖。（記者啟鉻／攝影）

風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

2026-09-17 21:36
歐洲遊客到美國大型超市沃爾瑪（Walmart）購物時，往往被其貨品的巨大份量震撼得瞠目結舌。（示意圖，非沃爾瑪現場或文章提及的人物。Pexels / Edward）

本來只想挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場

2026-09-13 22:25
已故波克夏投資集團副董事長孟格(Charlie Munger，左)和數十年好友、「股神」巴菲特(Warren Buffett)。（美聯社）

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

2026-09-15 15:06

超人氣

更多 >
曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」
黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」

黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」
遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元

遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元
海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉

海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉
曾被任命為「好萊塢特使」80歲男星：我當面告訴川普行不通

曾被任命為「好萊塢特使」80歲男星：我當面告訴川普行不通