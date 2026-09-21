嗨中秋嘉年華╱沒聽過「中秋」 不同族裔湊熱鬧
「2026嗨中秋嘉年華」20日在天普市迎來第二天歡慶。對部分民眾而言，參加活動未必是因為熟悉中秋節，而是出於好奇、支持朋友，或單純希望與家人參加社區活動。現場可見不少非華裔民眾，節慶也成為不同族裔居民接觸彼此文化、共享周末時光的平台。
記者現場觀察，各攤位前人潮不斷，設有轉盤遊戲的攤商尤其受歡迎，民眾排隊參與，期待抽中獎品；舞台表演吸引大批觀眾駐足，蹦床及兒童遊樂設施也十分熱門。不少家長帶著孩子，亦有人牽寵物逛攤位，現場氣氛輕鬆熱鬧。
西裔民眾Noah Argueta和親友為支持一位朋友的樂隊演出，第一次來到嗨中秋。他坦言過去從未聽說過中秋節，但認為活動很有意思，整體體驗很好。
西裔居民Jonathan與家人一行四人則是在Instagram看到廣告。他此前也未聽說過中秋節，因感到好奇而決定前來。他表示，現場攤位眾多，可以獲得不同資訊，表演及美食也讓一家人滿意，孩子尤其期待玩蹦床，是難得的親子活動。
住在天普市的華人家長Rain則是在看到活動橫幅後前來。她過去幾年也曾參加，最喜歡現場為兒童準備的蹦床及遊樂設施，收費實惠，孩子也玩得開心。
除了遊樂與表演，嗨中秋嘉年華也讓機構和商家以較輕鬆的方式接觸居民。基督教角聲醫療中心代表Shelley表示，現場人流不少，民眾可直接詢問醫療服務及新推出的受害者服務計畫。若受害者已報案並取得警方文件，中心可依個案情況評估可申請的協助，包括就醫、交通或心理諮詢等相關支援。
是拉差辣椒醬（Sriracha）攤位同樣排起人龍。工作人員Tony表示，攤位透過關注社群帳號贈送禮品，購買小瓶辣椒醬則可參加轉盤抽獎。轉盤成為兩天最受歡迎的活動之一，不少民眾排隊試手氣，希望抽中不同獎品，也讓品牌有機會與參與者直接互動。
玫瑰崗紀念公園現場自在交流
20日在天普市「嗨中秋嘉年華」現場，玫瑰崗紀念公園（Rose Hills Memorial Park）的顧問們為民眾提供生前規畫諮詢。預售顧問何金明（Jimmy Hope）表示，民眾最常詢問預購的好處及付款方式，園方設有分期方案與不同優惠。
何金明指出，華人傳統上較避諱談論生死，但提前安排身後事，可減輕子女日後面對的壓力。不少客人選擇在退休前完成規畫，「在健康快樂的時候討論，反而沒有那麼恐怖；決定之後，就可以繼續好好享受生活。」他也認為，在中秋活動的輕鬆氣氛下與民眾交流，比在辦公室或墓園談論更為自在。
許多人是因好奇、支持朋友演出，或透過社群廣告得知活動後前往；他們不一定了解中秋節，但覺得現場表演、攤位與親子設施都很有吸引力。 轉盤抽獎、舞台表演、蹦床與兒童遊樂設施都很受歡迎，攤位前人潮不斷，家長帶孩子、甚至有人牽寵物逛攤，整體氣氛輕鬆又熱鬧。 基督教角聲醫療中心提供醫療與受害者服務諮詢，玫瑰崗紀念公園則推廣生前規畫，兩者都認為在節慶場域交流，比在辦公室或墓園更自在。
精華 FAQ
許多人是因好奇、支持朋友演出，或透過社群廣告得知活動後前往；他們不一定了解中秋節，但覺得現場表演、攤位與親子設施都很有吸引力。
轉盤抽獎、舞台表演、蹦床與兒童遊樂設施都很受歡迎，攤位前人潮不斷，家長帶孩子、甚至有人牽寵物逛攤，整體氣氛輕鬆又熱鬧。
基督教角聲醫療中心提供醫療與受害者服務諮詢，玫瑰崗紀念公園則推廣生前規畫，兩者都認為在節慶場域交流，比在辦公室或墓園更自在。
上一則
贏麥當勞 全美最佳速食早餐Biscuitville連四年稱霸
下一則