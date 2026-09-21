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華女農場栽大麻疑染農藥猝死 10多名華工為何全沒薪？

記者子為/綜合報導
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加州一座大麻農場發生女工疑似接觸農藥後死亡，州府已勒令涉事農場停業（示意圖，美聯...
加州一座大麻農場發生女工疑似接觸農藥後死亡，州府已勒令涉事農場停業（示意圖，美聯社）

加州一座大型大麻農場發生華人女工疑似接觸農藥後死亡事件，州府已勒令涉事農場停業，並召回至少四款可能遭汙染的大麻產品。其中兩款證實與涉事農場有關，部分產品曾在洛杉磯多家商店銷售。

紐約郵報引述大麻產業媒體MJBizDaily取得的宣誓書報導，46歲女工藍玉芳（音譯，Yufang Lan）8月21日由一名身分不明男子送往雷克縣（Lake County）一家醫院，當時她已出現心臟驟停，住進加護病房六天後，於27日死亡。州府官員認為，她可能因「職業性農藥暴露」喪命。根據姓名判斷，藍玉芳為華人。

加州大麻管制局（Department of Cannabis Control）9月8日關閉Joel Michaely Farms並暫停其執照。調查人員指農場涉嫌種植未貼標籤植株、庫存去向不明、未使用州府追蹤系統，並違反環境及農藥法規。

目前召回產品包括Natura Distribution生產、在全州20家零售商販售的Iced浸泡大麻花；Peace and Joy生產的Tree House Flower及Martini's Pre-Roll預捲大麻菸，兩者曾在洛杉磯的Dr. Greenthumb、Tree House、Fig Trees及Peace and Love門市銷售；以及510 Consultants生產、在全州25家零售商販售的Cali Lean Tincture酊劑。

大麻管制局證實，Iced及Martini's兩款產品與Joel Michaely Farms有關，但尚未確認另外兩款是否來自同一農場。當局認定四款產品均屬「摻雜產品」，原因是生產環境不衛生，種植方式、設施或管控措施不符合農藥法規。

調查人員8月31日持搜索令進入農場，據稱發現5萬5069株大麻、6000磅加工大麻、多種非法化學品，以及約2萬加侖須專業處理的受汙染液體。現場所有大麻均已銷毀。

調查人員還在約20座棚屋內發現多罐Real-Kill Indoor Fogger煙霧殺蟲劑，室外則有外國標籤的非法農藥，以及三種未獲准用於大麻的農藥，包括含有邁克布坦尼（myclobutanil）的Eagle 20、含噠蟎靈（pyridaben）的Sanmite SC，及含氟吡呋喃酮（flupyradifurone）的Altus。

宣誓書也揭露農場工人的生活狀況。約10至15名工人住在狹窄、不衛生且牆壁發霉的住所，所有人均說普通話。現場種植主管表示，農場尚未獲利，工人因此全都沒有領到薪水，獲利甚至可能要等上數年。目前尚不清楚死者藍玉芳是否也住在農場內。隨著調查持續，不排除有更多產品被召回。

精華 FAQ

  • 46歲女工藍玉芳在送醫時已心臟驟停，住進加護病房6天後死亡。州府官員認為，她可能因職業性農藥暴露喪命，但確切死因仍待進一步調查。

  • 調查人員指農場有未貼標籤植株、庫存去向不明、未用州府追蹤系統，且違反環境與農藥規定。州大麻管制局已關閉農場並暫停其執照。

  • 宣誓書顯示約10至15名工人住在狹窄、發霉且不衛生的住所，且都說普通話。現場主管稱農場尚未獲利，所以工人一直沒有領到薪水。

大麻 猝死 洛杉磯

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