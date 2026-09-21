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「我是無證移民 中1萬請幫忙兌獎」 假彩票詐騙82歲婦失2500元

記者謝雨珊／綜合報導
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82歲婦人Armida Flores日前遭遇假彩票詐騙，一名陌生男子以中獎為由取...
82歲婦人Armida Flores日前遭遇假彩票詐騙，一名陌生男子以中獎為由取得她信任，誘使她拿出2500美元，得手後隨即離開。（美聯社）

82歲婦人Armida Flores日前遭遇假彩票詐騙，一名陌生男子以中獎為由取得她信任，誘使她拿出2500元，得手後隨即離開。波莫那市（Pomona）警方目前正追查涉案一男一女，並呼籲民眾提供線索。

根據波莫那市警察局，這起案件涉及「以詐騙盜取財物」（theft by false pretenses）。警方表示，一名男子先接近Flores，自稱是一名沒有合法身分的移民，並聲稱自己手上有一張價值1萬元的中獎彩票，希望Flores協助他兌獎。

受害者的孫女Celeste Zamarripa表示，男子當時告訴祖母，「他說自己中了1萬元，如果祖母願意拿出2500元幫他，他之後會把錢還給她。」

警方指出，為增加可信度，另一名女子隨後假裝是熱心路人加入對話，協助男子說服Flores；同時，另一名共犯透過電話假扮彩票公司人員，聲稱Flores必須先支付2500元「手續費」，才能協助領取1萬元獎金。

在多名嫌犯配合下，這場騙局逐步取得Flores的信任。兩名男女甚至提出開車載她前往銀行領取現金。警方表示，兩人在前往銀行的過程中戴著帽子及太陽眼鏡，並刻意避開銀行附近的監視器，以降低被辨識身分的可能。

Flores從銀行領出2500元後，將現金交給嫌犯。兩人得手後隨即離開，將Flores獨自留下。

受害者家屬之後協助警方辨認嫌犯使用的車輛，據悉是一輛白色、約2014年至2016年款的Ford Escape。目前警方仍在追查兩名嫌犯的身分及下落。

這起事件不僅造成Flores金錢上的損失，也對她的心理狀態造成影響。Zamarripa表示，祖母原本是一名相當熱情、樂於接納他人的人，但遭遇詐騙後，對陌生人的信任與自身安全感都受到影響。

Zamarripa呼籲民眾，面對任何要求先付款才能領取獎金、兌換彩票或取得其他利益的情況，都應保持警覺，若遇到可疑情況，應立即尋求協助並通報。

她說，「要勇敢說出來，為自己的家人發聲。無論遇到什麼類型的詐騙，都應該說出來，這真的令人非常心痛。」

波莫那警察局目前仍在調查這起案件，警方呼籲任何掌握嫌犯身分、行蹤或涉案白色Ford Escape相關資訊的民眾，應聯繫波莫那警察局提供線索。

精華 FAQ

  • 嫌犯先以中獎為由接近婦人，再假扮熱心路人與彩票公司人員，聲稱需先付2500元手續費才能領1萬元獎金，逐步取得她信任。

  • 婦人從銀行領出2500元後交給嫌犯，對方隨即離開。整起案件屬於以詐騙盜取財物，讓她直接損失現金。

  • 警方正追查一男一女及其共犯，已知嫌犯使用一輛白色、約2014年至2016年款的Ford Escape，呼籲民眾提供身分、行蹤或車輛線索。

移民 詐騙

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