2030人口普查恐大洗牌 影響國會席次
聯邦政府擬大幅修改2030年人口普查規則，民權及人口普查專家警告，新制可能排除部分移民、改變居住地認定方式，並取消種族與族裔問題，進而影響國會席次、聯邦資金分配及民權執法。
美國商務部與人口普查局9月10日公布提案。民權與人權領導會議人口普查與數據公平高級主任Meeta Anand表示，新規可能造成部分社區人口低估，降低政府及民間使用數據的準確性。
亞裔美國人促進正義組織（AAJC）總裁楊重遠（John C. Yang）指出，提案擬將美國公民及合法永久居民納入國會席次分配人口，但排除無證移民及許多合法臨時居留者。而憲法要求計算「全部人口」，新規也可能令混合身分家庭因恐懼或困惑而不願填報。
提案也將修改「通常居住地」標準，改以1月3日至4月1日期間合法居住天數最多的地點判定，報稅表及W-2也可作為證明。Fair Count總裁Jeanine Abrams McLean指出，稅務地址未必等同實際住所，尤其容易影響年輕人、租客、頻繁搬遷者及軍人家庭。
另一爭議是禁止十年一次人口普查短表詢問種族與族裔。NALEO教育基金高級顧問Arturo Vargas表示，自1790年以來，每次人口普查都以某種方式蒐集相關資料；政府、醫療機構及研究人員仰賴這些數據追蹤疾病、疫苗接種、母嬰死亡率及災害影響，行政或商業資料無法完全取代民眾自行填報。
專家同時質疑提案缺乏充分研究、實地測試及公眾參與，呼籲民眾與社區組織參與公開意見徵詢。
提案可能調整人口計算範圍與居住地認定方式，並取消種族與族裔題目，進而影響國會席次分配、聯邦資金流向，以及政府與研究機構使用人口數據的準確性。 專家指出，若以稅表和W-2判定住址，年輕人、租客、頻繁搬遷者與軍人家庭都可能被錯誤歸類，因為報稅地址不一定等於實際居住地，容易造成統計低估。 反對者認為，自1790年以來普查一直蒐集相關資料，這些數據對追蹤疾病、疫苗接種、母嬰死亡率與災害影響很重要，行政資料無法完全取代民眾自行填報。
精華 FAQ
提案可能調整人口計算範圍與居住地認定方式，並取消種族與族裔題目，進而影響國會席次分配、聯邦資金流向，以及政府與研究機構使用人口數據的準確性。
專家指出，若以稅表和W-2判定住址，年輕人、租客、頻繁搬遷者與軍人家庭都可能被錯誤歸類，因為報稅地址不一定等於實際居住地，容易造成統計低估。
反對者認為，自1790年以來普查一直蒐集相關資料，這些數據對追蹤疾病、疫苗接種、母嬰死亡率與災害影響很重要，行政資料無法完全取代民眾自行填報。
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