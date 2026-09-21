2030人口普查恐大洗牌 影響國會席次

川普政府提案2030聯邦人口普查，要完全排除非法移民等非公民人士。圖為川普總統2025年在白宮討論根據人口普查結果的人均變化。（美聯社）

聯邦政府擬大幅修改2030年人口普查 規則，民權及人口普查專家警告，新制可能排除部分移民、改變居住地認定方式，並取消種族與族裔問題，進而影響國會席次、聯邦資金分配及民權執法。

美國商務部與人口普查局9月10日公布提案。民權與人權領導會議人口普查與數據公平高級主任Meeta Anand表示，新規可能造成部分社區人口低估，降低政府及民間使用數據的準確性。

亞裔美國人促進正義組織（AAJC）總裁楊重遠（John C. Yang）指出，提案擬將美國公民及合法永久居民納入國會席次分配人口，但排除無證移民及許多合法臨時居留者。而憲法要求計算「全部人口」，新規也可能令混合身分家庭因恐懼或困惑而不願填報。

提案也將修改「通常居住地」標準，改以1月3日至4月1日期間合法居住天數最多的地點判定，報稅表及W-2也可作為證明。Fair Count總裁Jeanine Abrams McLean指出，稅務地址未必等同實際住所，尤其容易影響年輕人、租客、頻繁搬遷者及軍人家庭。

另一爭議是禁止十年一次人口普查短表詢問種族與族裔。NALEO教育基金高級顧問Arturo Vargas表示，自1790年以來，每次人口普查都以某種方式蒐集相關資料；政府、醫療機構及研究人員仰賴這些數據追蹤疾病、疫苗接種、母嬰死亡率及災害影響，行政或商業資料無法完全取代民眾自行填報。

專家同時質疑提案缺乏充分研究、實地測試及公眾參與，呼籲民眾與社區組織參與公開意見徵詢。