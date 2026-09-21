進口中國女衫海關開箱驚呆 截獲1700磅管制品

申報為「女士尼龍襯衫」的貨物，打開後竟是醃豬肉。（CBP）

海關暨邊境 保護局（CBP）日前公布一起大規模違禁品查獲案件。整批貨物來自中國，總重量超過1700磅，包含68個貼好標籤的紙箱。這些申報為「女士尼龍襯衫」（Women's Nylon Shirt）的貨物，打開後竟是一包包醃豬肉，此外還有仙人掌、多肉植物、具有致幻成分的受管制物品等。

據CBP通報，一批從中國運往美國、貨物艙單申報為「女式尼龍襯衫」的貨物，在美國口岸接受檢查時，竟發現大量未具備必要文件、許可或檢疫證明的動植物產品，其中包括活仙人掌、多肉植物、植物插條、豬肉、土壤、種子，包括受管制的佩奧特仙人掌（Peyote）。

海關查獲來自中國的貨物，總重量超過1700磅，包含68個貼好標簽的紙箱。（CBP）

從CBP公布的現場照片可以看到，部分查獲物品使用綠色包裝袋，包裝上印有「傳統工藝、手工製作」（Traditional Craft，Handmade）及中國茶葉禮品（CHINA TEA GIFT ）等字；部分真空包裝的肉類也直接放置在這些綠色包裝袋內。

通報指出，這批貨物8月初由農業貨運部門（Agriculture Cargo Unit）截獲。農業專家經過連續多日密集檢查後，從這批貨物中查獲1萬3683件違禁動植物產品。專家還發現約4磅土壤、1磅用於繁殖的種子，以及22磅豬肉。此外，貨物內藏有總計約31磅的佩奧特仙人掌。該部門表示，佩奧特屬於具有致幻成分的受管制物品，已由專家移交執法人員進一步處理。CBP公布的另一張照片顯示，多個紙箱內分別放置不同大小的仙人掌類植物，並使用紙張和包裝材料固定。

執法人員指出，這批貨物採用被稱為「主貨箱夾帶模式」（Master Carton）的走私方式，即一件大型貨物內包含多個沒有列入貨物艙單的獨立小型貨件。這些小包裹事先貼好收件標籤，計畫貨物進入美國後，再交由包裹承運商分別寄送至最終收件人。

CBP表示，沒有適當文件的活體植物禁止進入美國。合法進口活體植物，通常需要植物檢疫證明，並必須經由農業部指定的植物檢查站進口。土壤及堆肥同樣受到限制，CBP指出，這些物品可能攜帶土壤線蟲，以及其他外來害蟲或植物疾病，因此受到禁止或嚴格管制，以降低相關生物進入美國的風險。