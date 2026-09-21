華埠服務中心55周年募款晚宴 民代肯定社區照護貢獻

華埠服務中心總裁暨執行長伍競群表示，中心目前設有12個據點，本月並在巴沙迪那新設診所，盼讓更多居民就近獲得醫療照護。（記者張庭瑜/攝影）

華埠 服務中心（CSC）18日在聖蓋博 喜來登酒店舉行55周年募款晚宴。CSC從協助華裔新移民起步，如今服務據點已擴展至12處，每年服務逾3萬人，本月也在巴沙迪那新設診所，長者照護計畫參與者突破190人。多民選官員出席活動並肯定CSC對社區的貢獻。

CSC總裁暨執行長伍競群表示，CSC1971年成立，如今有約400員工，每年提供約25萬人次服務。CSC以洛杉磯華埠為服務核心，據點遍及蒙特利公園、聖蓋博、哈仙達岡等地，服務內容從早期的語言及社會服務，逐步擴展至醫療照護、就業協助及小型企業輔導。CSC在全國評比中表現突出，巴沙迪那新診所也是因應社區需求而設，希望讓更多居民就近獲得照護。

加州參議員Maria Elena Durazo回顧CSC成立之初，僅有一名雙語工作人員，在華人衛理公會教堂的一間小辦公室協助初抵美國的華裔移民，之後隨社區需求增加，逐步擴大規模。加州眾議員Mark Gonzalez表示，他曾擔任社區診所董事長約12年，深知這類機構對無醫保居民的重要性。

聖蓋博市副市長丁言愉、市議員曼查卡（Denise Menchaca）及吳程遠、蒙特利公園市議員吳紹榮、阿罕布拉市議員王楠等，皆發言肯定CSC為當地居民所做的貢獻。

聖蓋博谷市政水務局副主席伍國慶、洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）與洛杉磯市議員Eunisses Hernandez的辦公室代表也出席活動，並向CSC頒發賀狀。

多位民選官員及社區代表出席華埠服務中心55周年活動，支持中心持續拓展醫療、長者照護及社會服務。（記者張庭瑜/攝影）

華埠服務中心18日在聖蓋博喜來登酒店舉行55周年募款晚宴，其團隊與各界來賓共同慶祝服務社區55年。（記者張庭瑜/攝影）