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嗨中秋嘉年華∕美食歌舞吸引人潮 精彩今持續

記者楊青╱天普市報導
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台上的表演活力十足，台下民眾忍不住翩翩起舞。（記者楊青/攝影）
台上的表演活力十足，台下民眾忍不住翩翩起舞。（記者楊青/攝影）

「嗨中秋嘉年華」大型慶會19日起在天普市公園盛大登場，美食歌舞、吃喝玩樂，萌寵表演，民眾四面八方湧來，賞月過節，分享祝福，數百節慶燈籠和月餅一搶而空，免費禮物和幸運抽獎一波連一波，歡聲笑語，數萬人潮入夜不息。活動20日將持續，精彩不容錯過。

今年的嗨中秋天公作美，之前持續高溫和酷暑剛剛退去，秋高氣爽，空氣清新。各種攤位和商家在嘉年華首日開場即人流不斷，表演舞台前更是人潮湧湧，來自不同地區、語言、背景、文化的民眾歡聚一堂，熱鬧非常。

「真是非常愉快的一天」，來自拉汶的Lexy表示，她和另外兩家人一起帶孩子參加今年的嗨中秋，孩子們做燈籠、看節目、吃小吃，品月餅，好嗨好喜歡。來自巴沙迪那的社工Jean說，她和同事當天帶20多個小朋友和大朋友來參加嗨中秋，特別被台上的演出感動，很多人都忍不住跟著起舞，快樂無比，非常喜歡這種氣氛。

現場幾十餘個攤位，提供民眾吃喝玩樂，滿街飄香；舞台上歌舞連場。在傍晚點燈儀式後，數百月餅大放送，送上滿滿的溫馨與祝福。

親手製作中秋燈籠帶回家，小朋友們好喜歡。（記者楊青/攝影）
親手製作中秋燈籠帶回家，小朋友們好喜歡。（記者楊青/攝影）
現場手工燈籠，大人也加入。（記者楊青/攝影）
現場手工燈籠，大人也加入。（記者楊青/攝影）
各種特色攤位吸引民眾品嘗和購買。（記者楊青/攝影）
各種特色攤位吸引民眾品嘗和購買。（記者楊青/攝影）
Live Oak土風舞社以歡快的舞動為嘉年華活力開場。（記者楊青/攝影）
Live Oak土風舞社以歡快的舞動為嘉年華活力開場。（記者楊青/攝影）
大熊貓為現場增加童趣。（記者楊青/攝影）
大熊貓為現場增加童趣。（記者楊青/攝影）

本次世界日報嗨中秋嘉年華得到眾多知名商家鼎力贊助，為活動提供大批免費禮物和幸運抽獎，兩天活動將送出一波波禮品。其中包括由長榮航空提供的「洛杉磯至台北來回豪經艙機票」ㄧ張，以及中華航空提供的洛杉磯／安大略至台北經濟艙來回機票一張、韓國人氣超市H Mart禮券、Yaamava Resort & Casino at San Manuel提供的李宗盛演唱會門票、LA Auto Show提供的展會門票(展會日期11月20日至11月29日)，以及OSIM按商品等多項大獎。

聯邦眾議員趙美心、加州參議員Susan Rubio、眾議員方樹強和洛杉磯縣政委員巴格（Kathryn Barger）的代表；洛杉磯世界日報社長于趾琴、天普市長文尚丞、副市長陳祥寧等在活動中，分別向華洋民眾和商家送出最溫馨中秋祝福。

于趾琴表示，今年是世界日報洛杉磯社與天普市政府第八度攜手合辦嗨中秋，與華洋民眾共度中秋佳節，這是一場屬於社區的溫馨聚會，感謝大家共襄盛舉。

來自聯邦、加州和洛杉磯縣的各級民選官員及其代表參加嗨中秋嘉年華開幕式，與華洋民眾...
來自聯邦、加州和洛杉磯縣的各級民選官員及其代表參加嗨中秋嘉年華開幕式，與華洋民眾共度中秋佳節。（左三）世界日報社長于趾琴、（中）聯邦眾議員趙美心、（右三、右四）天普市長文尚丞、副市長陳祥寧。（記者楊青/攝影）
聯邦眾議員趙美心（中）向世界日報社長于趾琴（左二）和天普市長文尚丞（右二）等頒獎...
聯邦眾議員趙美心（中）向世界日報社長于趾琴（左二）和天普市長文尚丞（右二）等頒獎，感謝他們為豐富華洋社區的文化生活長期做出突出貢獻。（記者楊青/攝影）

趙美心表示，她深深感受到與華人同胞一起過傳統中秋佳節的溫暖。她特別感謝世界日報半個世紀以來為社區所作出的貢獻。她同時感謝演出團體為豐富兩天的舞台竭盡全力，更感謝華洋民眾的熱情參與，她祝福大家有一個美好的中秋佳節。

嗨中秋20日還有一天，時間從下午2時至晚8時，地點是：天普市公園（Temple City Park，5939 Golden West Avenue，Temple City，CA 91780）。特別提醒，民眾停車不要停在紅線上，洛縣警局天普分局的警員會嚴格執法。

洛杉磯縣警局天普分局派警員全場值班，確保兩天的活動安全順利舉辦。（記者楊青/攝影...
洛杉磯縣警局天普分局派警員全場值班，確保兩天的活動安全順利舉辦。（記者楊青/攝影）

精華 FAQ

  • 因為活動內容豐富，包含美食歌舞、萌寵表演、燈籠製作、月餅分享與免費抽獎，加上天氣轉涼、節慶氣氛濃厚，讓數萬民眾在天普市公園聚集同歡。

  • 主辦單位與贊助商提供多項獎品，包括長榮與華航機票、H Mart禮券、李宗盛演唱會門票、LA Auto Show門票，以及OSIM商品等，吸引民眾踴躍參與。

  • 活動地點在天普市公園，地址是5939 Golden West Avenue, Temple City, CA 91780，20日從下午2時至晚8時舉行；主辦方提醒勿停紅線，以免遭洛縣警局執法。

天普 中秋

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