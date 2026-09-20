嗨中秋嘉年華∕H MART免費試吃 直接體驗商品
洛杉磯世界日報社與天普市聯合舉辦的2026嗨中秋嘉年華19日在天普市公園舉行。已連續四年參與該活動的H Mar亞凱迪亞分店現場設攤，提供參與者贈品，還贈送紙燈籠給孩童，並由他們親手彩繪，受到諸多家庭的歡迎。該店負責人表示，透過參與地方節慶及社區活動，讓更多居民認識H Mart品牌及提供各樣亞洲食品。
洛杉磯世界日報社與天普市聯合舉辦的2026嗨中秋嘉年華19日在天普市公園舉行。已連續四年參與該活動的H Mar亞凱迪亞分店現場設攤，提供參與者贈品，還贈送紙灯籠給孩童，並由他們親手彩繪，受到諸多家庭的歡迎。該店負責人表示，透過參與地方節慶及社區活動，讓更多居民認識H Mart品牌及提供各樣亞洲食品。
他指出，H Mart的市場定位較為廣泛，讓不同族裔的居民都能找到熟悉的亞洲食品及商品。他表示，參與社區活動也是H Mart推廣品牌的重要方式。透過參與地方活動，H Mart可以直接接觸社區居民，即使民眾當下沒有購物，也能增加對H Mart的認識。
此次活動中，H Mart除提供5元及10元優惠券，也安排「幸運轉盤」活動，民眾可透過遊戲獲得免費商品兌換券，到H Mart門市兌換。此外，現場還提供零食、餅乾等免費試吃，讓居民直接體驗H Mart的商品。這類活動除了具有市場推廣效果，也讓H Mart有機會與當地社區建立更直接聯繫。隨著南加州亞裔人口持續向內陸地區擴展，H Mart將持續尋找新的社區據點及市場發展機會。
他還表示，H Mart此次特別贊助活動中的彩繪燈籠攤位，主要考量到許多兒童及家庭參與活動，希望透過更具互動性的方式吸引小朋友。孩子們除了可以品嘗H Mart提供的免費試吃食品，也能親自參與燈籠彩繪，增加活動的趣味性。
H Mart提供5元與10元優惠券，並設置幸運轉盤讓民眾抽免費商品兌換券，另有零食、餅乾等免費試吃，讓參與者直接體驗商品。 業者認為這是推廣品牌與接觸居民的有效方式，即使民眾當下沒有購物，也能提高對H Mart與其亞洲食品商品的認識。 H Mart目前在南加州約有20餘家分店，並持續進入內陸帝國地區，未來兩年還計畫再增加門店，尋找更多社區據點與市場機會。
精華 FAQ
H Mart提供5元與10元優惠券，並設置幸運轉盤讓民眾抽免費商品兌換券，另有零食、餅乾等免費試吃，讓參與者直接體驗商品。
業者認為這是推廣品牌與接觸居民的有效方式，即使民眾當下沒有購物，也能提高對H Mart與其亞洲食品商品的認識。
H Mart目前在南加州約有20餘家分店，並持續進入內陸帝國地區，未來兩年還計畫再增加門店，尋找更多社區據點與市場機會。
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