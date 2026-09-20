我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國現象／遊樂園經典 旋轉盤100歲了

金秀賢在南韓復出 暌違1年6個月現身頒獎 臉頰瘦了不少

嗨中秋嘉年華∕L.A.Care送好禮 重視亞裔健保需求

記者楊青/天普市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
L.A. Care為嗨中秋帶來海量伴手禮和健保資訊。（記者楊青╱攝影）
L.A. Care為嗨中秋帶來海量伴手禮和健保資訊。（記者楊青╱攝影）

擁有加州健保全覆蓋市場中最大網路之一的L.A. Care，19日為嗨中秋帶來海量伴手禮，同時帶來2027年健保的豐富資訊，與社區民眾同歡佳節。

L.A. Care Health Plan發言人Faye表示，L.A. Care主要服務洛杉磯縣居民，涵蓋Medicare、Medi-Cal以及Covered California等健保項目，同時也為洛杉磯縣居家支持服務（IHSS）社區提供相關服務。

她表示，L. A. Care服務超過250萬會員，擁有豐富的福利、計劃和支援服務，從交通到醫生就診，再到24小時護理師諮詢熱線，都竭盡全力為會員提供優質的護理和服務，確保會員在正確時間、地點獲得正確的護理。

L.A. Care Health Plan發言人Faye（左）表示，他們為嗨中秋...
L.A. Care Health Plan發言人Faye（左）表示，他們為嗨中秋帶來海量伴手禮和健保資訊。（記者楊青╱攝影）

Faye表示，他們會員中約8%至10%為亞裔，因此亞裔市場一直是L.A. Care相當重視的服務對象，希望透過更貼近社區的方式，讓華裔及其他亞裔居民更了解自己可以享有的健保選擇。

這次中秋嘉年華，L.A. Care特別準備多種實用小禮物與民眾分享，包括印有L.A. Care標誌的毛巾、水壺，以及含有防曬功能的護唇膏等，全部免費贈送。現場也提供各項健保計畫的中文及其他語言資訊，方便民眾進一步了解不同計畫的保障內容與申請方式。

Faye表示，除了節慶活動與社區互動外，L.A. Care也希望讓民眾掌握最新的健保資訊。

精華 FAQ

  • L.A. Care除贈送毛巾、水壺與防曬護唇膏等禮品外，也提供各項健保計畫的中文及其他語言資訊，讓民眾了解保障內容與申請方式。

  • L.A. Care主要服務洛杉磯縣居民，涵蓋Medicare、Medi-Cal與Covered California，也為洛縣IHSS社區提供相關服務，會員超過250萬人。

  • 因為其會員中約8%至10%為亞裔，L.A. Care希望透過貼近社區的方式，讓華裔及其他亞裔居民更了解自己可享有的健保選擇與福利。

亞裔 健保 加州

上一則

研究發現：每天吃一點這常見醬 可改善認知能力

下一則

創立25年Torrid壯士斷腕 關177門市獲利更高

延伸閱讀

L. A. Care醫療保險 分級就診一條龍服務

L. A. Care醫療保險 分級就診一條龍服務
聯合健康保險新澤西州愛迪生亞裔資訊中心盛大開幕

聯合健康保險新澤西州愛迪生亞裔資訊中心盛大開幕
富康醫療全面居家照護：專業安寧療護，溫暖守護您與家人每一天

富康醫療全面居家照護：專業安寧療護，溫暖守護您與家人每一天
秋季健康規劃首選！聯合健康保險將於9/19中秋市集駐點解惑

秋季健康規劃首選！聯合健康保險將於9/19中秋市集駐點解惑
沒綠卡、非公民無法享健保補助 恐10萬華人受影響

沒綠卡、非公民無法享健保補助 恐10萬華人受影響
福全健保9月免費多場講座 Medicare諮詢

福全健保9月免費多場講座 Medicare諮詢

熱門新聞

一對居住在亞利桑納州梅薩（Mesa）的夫妻因失業、疾病等因素無力繳納屋主協會（HOA）費用，最終面臨失去價值47萬5000美元住宅的困境。（GoFundMe）

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

2026-09-15 18:22
女子將使用三年的氣炸掛退貨給好市多，還鼓勵要最大化使用會員資格。（記者王若然／攝影）

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

2026-09-17 14:08
老友張艾嘉（中）回台宣傳新片，倪北嘉（右）幫忙主持活動。（圖／倪北嘉提供）

洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」

2026-09-18 19:28
一名華人屋主在自家後院種植樹木和其他植被。隨著季節變化，樹葉經常隨風飄落到隔壁鄰居的院子。時間一久，居住當地多年的白人鄰居認為，大量落葉已經對自己的院子造成困擾，並多次向華人屋主表達不滿。示意圖。（記者啟鉻／攝影）

風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

2026-09-17 21:36
歐洲遊客到美國大型超市沃爾瑪（Walmart）購物時，往往被其貨品的巨大份量震撼得瞠目結舌。（示意圖，非沃爾瑪現場或文章提及的人物。Pexels / Edward）

本來只想挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場

2026-09-13 22:25
已故波克夏投資集團副董事長孟格(Charlie Munger，左)和數十年好友、「股神」巴菲特(Warren Buffett)。（美聯社）

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

2026-09-15 15:06

超人氣

更多 >
華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位

華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位
拿了白卡別想綠卡 公共負擔新規上路

拿了白卡別想綠卡 公共負擔新規上路
黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決
專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長

專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長
沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑