嗨中秋嘉年華∕L.A.Care送好禮 重視亞裔健保需求

L.A. Care為嗨中秋帶來海量伴手禮和健保資訊。（記者楊青╱攝影）

擁有加州健保 全覆蓋市場中最大網路之一的L.A. Care，19日為嗨中秋帶來海量伴手禮，同時帶來2027年健保的豐富資訊，與社區民眾同歡佳節。

L.A. Care Health Plan發言人Faye表示，L.A. Care主要服務洛杉磯縣居民，涵蓋Medicare、Medi-Cal以及Covered California等健保項目，同時也為洛杉磯縣居家支持服務（IHSS）社區提供相關服務。

她表示，L. A. Care服務超過250萬會員，擁有豐富的福利、計劃和支援服務，從交通到醫生就診，再到24小時護理師諮詢熱線，都竭盡全力為會員提供優質的護理和服務，確保會員在正確時間、地點獲得正確的護理。 L.A. Care Health Plan發言人Faye（左）表示，他們為嗨中秋帶來海量伴手禮和健保資訊。（記者楊青╱攝影）

Faye表示，他們會員中約8%至10%為亞裔 ，因此亞裔市場一直是L.A. Care相當重視的服務對象，希望透過更貼近社區的方式，讓華裔及其他亞裔居民更了解自己可以享有的健保選擇。

這次中秋嘉年華，L.A. Care特別準備多種實用小禮物與民眾分享，包括印有L.A. Care標誌的毛巾、水壺，以及含有防曬功能的護唇膏等，全部免費贈送。現場也提供各項健保計畫的中文及其他語言資訊，方便民眾進一步了解不同計畫的保障內容與申請方式。

Faye表示，除了節慶活動與社區互動外，L.A. Care也希望讓民眾掌握最新的健保資訊。