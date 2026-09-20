墨西哥籍無證客隱瞞身分 任職軍工包商長達30年

國土安全部18日逮捕54歲的墨西哥籍女子Alma Patricia Contreras Villafana，指控她多次謊稱是美國公民，在航太製造商兼軍方承包商豪邁航太公司（Howmet Aerospace）工作長達30年。圖為國土安全部逮捕示意圖。（取自司法部X）

加州郵報報導，國土安全部 （DHS）18日逮捕54歲的墨西哥籍女子維拉法納（Alma Patricia Contreras Villafana），指控她多次謊稱是美國公民 ，在航太 製造商兼軍方承包商豪邁航太公司（Howmet Aerospace）工作長達30年。

調查人員指出，擔任機械技工的維拉法納當天得知執法人員抵達公司位於托倫斯市的辦公樓後，即躲進一間會議室超過兩小時，公司亦拒絕讓執法人員進入。

目前她面臨五項電信詐欺、一項使用虛假及偽造入籍證書、一項虛假聲稱擁有美國公民身分與一項嚴重身分竊盜等罪。若罪名成立，恐分別被判處20年、十年、三年刑期；嚴重身分竊盜罪則需強制連續加判兩年刑期。

根據移民紀錄，維拉法納過去曾被要求離開美國。加州中區聯邦第一助理檢察官埃薩利（Bill Essayli）表示，「30多年來，被告涉嫌靠謊言進入一家直接與美國軍方簽約的航太公司工作，取得她原本不該擁有的權限」埃薩利說，「讓非公民在涉及敏感的軍事及國防單位任職，會危及國家安全。這樣的漏洞竟能超過30年都沒被發現，正是我們嚴肅看待此案件的原因。」

根據法院文件，維拉法納1996年首次進入豪邁航太旗下子公司任職時，在I-9表（Form I-9）聲稱是美國公民。事實上，她在2003年已遭移民官下令離境。為保住工作，今年她再度提交I-9表格，虛假聲稱是美國公民，且提供一組屬於他人的入籍證書號。檢方稱，她在該航太公司工作30年間，至少領取140萬2459元薪資。

據悉，國土安全部是在審查豪邁航太公司員工I-9表格時，發現維拉法納涉嫌違法。該表格主要用於確認員工身分及其在美合法工作資格。

總部位賓州匹茲堡的豪邁航太，是家大型航太零組件製造商，產品包括噴射引擎零件、航太用途的鈦金屬結構，及重型卡車使用的緊固件和鍛造鋁合金輪圈等。該公司為上市企業，在全球有超過20處辦公地點。

該公司並與軍方有大量業務往來。2024年，匹茲堡總部曾成為反以色列抗議人士的目標，原因是該公司向美國軍工大廠洛克希德馬丁出售飛機零件，如F-35「閃電II（F-35 Lighting II）」戰鬥機使用的鈦金屬零件等。美國已將F-35出售給全球多個盟友，包括以色列。

該公司並未立即回應媒體評論要求。埃薩利說，「令人警覺的是，一名無視數十年前遣返令的非法移民，竟能在一家涉及美國軍事業務的公司工作30年。這顯示移民法過去數十年間，執行得究竟有多麼鬆散。」

謊稱自己是美國公民的維拉法納日前遭逮捕。（司法部）