Francesca's全美清算 最後一波大出清優惠低至1折

女性輕奢品牌Francesca's，近日正式進入最後清算階段。其中即將關閉的南加州18家分店，四季女裝、洋裝、首飾、配件及禮品全部一次出清。（取自Francesca's臉書）

女性輕奢品牌Francesca's破產 保護案，近日進入最後清算階段。這家曾在全美擁有約700家門市的女性精品店，將關閉加州 33家分店，四季女裝、洋裝、首飾、配件及禮品全部一次出清。

創辦於1999年的Francesca's主打女性服裝、首飾、配件、禮品及婚禮相關商品，主攻大型購物中心和中高檔商場。其實體店在2010年前後的數字為約200家，2016至2017年前後，全美門市一度接近700家，年營收約5億元。

但隨著零售環境改變、經營成本增加，加上疫情 對實體零售業的衝擊，Francesca's財務狀況逐漸惡化。公司2026年2月申請破產保護，法院近期批准其破產計畫，Francesca's隨即進入全面清算。法院同時批准其以700萬元出售其智慧財產權給Stand Out For Good Inc.，該公司是Altar'd State的母公司。

Francesca's此波關閉的33家門市中，18家位於南加州，在洛杉磯及聖蓋博谷周邊的包括：

• The Shoppes at Santa Anita（400 S. Baldwin Ave. Suite 372-L, 亞凱迪亞）

• Westfield Fashion Square（14006 Riverside Drive Suite 72, 休曼橡林）

• The Shoppes at Chino Hills（13855 City Center Drive Suite 3040, 奇諾岡）

更多分店，可至Francesca's官網查詢。目前可看到相當低的商品價格，例如部分洋裝原價50至66元，目前標價約9.97至29.98元，折扣幅度55%至85%。不過，這些網頁上的商品並不代表實體店一定還有庫存，因此消費者最好先確認門市目前是否仍營業，再前往。