南加州蓬萊長青會32周年慶典 230多人共襄盛舉

在南加州蓬萊長青會的周年慶典上，數名民選官員和社團領袖前來參加。（李雅卿提供）

南加州 蓬萊長青會日前在喜瑞都市長者中心舉辦32周年慶典，現場230多人共襄盛舉。該非營利機構發展至今吸引喜瑞都市及周邊社區會員超過800人參與，每年持續為長者提供舞蹈、旅遊、慶生等活動，讓他們的晚年生活不孤獨。

會長李雅卿說，這是「我接任（會長）以來最熱鬧的場面。」當天超過230人齊聚一堂，會員們一起用午餐同樂，還有會員帶來舞蹈、唱歌等餘興節目。大會還贈與每位到場會員禮品一件。

當天到場的民選官員、社團領袖也不少，包括僑務諮詢委員謝傳佐、ABC學區 教委Mrs.Soo Yoo、喜瑞都市議員謝苗家貞、市議員黃正芬、前喜瑞都市議員金凱莉（Carol Chen）、絲柏市（Cypress）副市長Kyle Chang等。

李雅卿表示，周年慶不只是慶祝社團成立32周年，更重要的是提供會員相聚、交流的機會，鼓勵大家走出家門，保持社交與運動習慣。她說，會員以台灣鄉親為主，也有其他亞裔 人士參加。長青會沒有參與限制。該機構為非營利組織，會員年費僅20元，許多活動由志工共同籌辦，將全部資金回饋會員。

長青會聯絡地址：9012 Grand Circle, Cypress, CA 90630，電話562-397-5197。

南加州蓬萊長青會會長李雅卿鼓勵大家走出家門，保持社交與運動習慣。（李雅卿提供）