南加州蓬萊長青會32周年慶典 230多人共襄盛舉
南加州蓬萊長青會日前在喜瑞都市長者中心舉辦32周年慶典，現場230多人共襄盛舉。該非營利機構發展至今吸引喜瑞都市及周邊社區會員超過800人參與，每年持續為長者提供舞蹈、旅遊、慶生等活動，讓他們的晚年生活不孤獨。
會長李雅卿說，這是「我接任（會長）以來最熱鬧的場面。」當天超過230人齊聚一堂，會員們一起用午餐同樂，還有會員帶來舞蹈、唱歌等餘興節目。大會還贈與每位到場會員禮品一件。
當天到場的民選官員、社團領袖也不少，包括僑務諮詢委員謝傳佐、ABC學區教委Mrs.Soo Yoo、喜瑞都市議員謝苗家貞、市議員黃正芬、前喜瑞都市議員金凱莉（Carol Chen）、絲柏市（Cypress）副市長Kyle Chang等。
李雅卿表示，周年慶不只是慶祝社團成立32周年，更重要的是提供會員相聚、交流的機會，鼓勵大家走出家門，保持社交與運動習慣。她說，會員以台灣鄉親為主，也有其他亞裔人士參加。長青會沒有參與限制。該機構為非營利組織，會員年費僅20元，許多活動由志工共同籌辦，將全部資金回饋會員。
長青會聯絡地址：9012 Grand Circle, Cypress, CA 90630，電話562-397-5197。
此次慶典在喜瑞都市長者中心舉行，現場共有230多人共襄盛舉，場面相當熱鬧。會員們一起用午餐、欣賞舞蹈與唱歌表演，氣氛歡樂。 該會長年為長者安排舞蹈、旅遊、慶生等活動，鼓勵會員走出家門，維持社交與運動習慣，讓晚年生活不孤獨，也促進彼此交流。 長青會屬非營利組織，會員年費僅20元，並由志工共同籌辦多項活動，將全部資金回饋會員。社團也歡迎其他亞裔人士參加，沒有參與限制。
精華 FAQ
此次慶典在喜瑞都市長者中心舉行，現場共有230多人共襄盛舉，場面相當熱鬧。會員們一起用午餐、欣賞舞蹈與唱歌表演，氣氛歡樂。
該會長年為長者安排舞蹈、旅遊、慶生等活動，鼓勵會員走出家門，維持社交與運動習慣，讓晚年生活不孤獨，也促進彼此交流。
長青會屬非營利組織，會員年費僅20元，並由志工共同籌辦多項活動，將全部資金回饋會員。社團也歡迎其他亞裔人士參加，沒有參與限制。
上一則
Francesca's全美清算 最後一波大出清優惠低至1折
下一則