逼舔尿、喝馬桶髒水...加州7歲女遭長期鐵鍊囚禁「如地獄」
People新聞網報導，加州一女童勇敢逃離叔叔與其女友住房，她曾「殘暴虐待」，包括電子煙燙傷、挨餓，甚至被迫喝骯髒馬桶水，檢方查看現場稱宛如地獄。涉案的休斯（Devin Hughes）與雷諾斯（Kayla Reynolds）日前各被判25年監禁。
聖地牙哥縣地方檢察官辦公室指出，該7歲女童逃到鄰居家時，「全身布滿瘀傷、疤痕、燒燙傷痕跡，眼部嚴重瘀青黑腫」。她當時向鄰居哀求「能否收留她同住，她一直在家裡挨打受虐」。
鄰居隨即報警。警方趕抵現場調查發現，女童此前一直與39歲的休斯及32歲的雷諾斯同住。
這對情侶育有三名親生子女。兩人遭警方逮捕，被控酷刑、虐童、造成人身傷害、蓄意殘害以及極可能造成重大身體傷害等多項重罪。
檢方指出，兩人在今年3月對其中15項重罪指控認罪。
女童於2025年7月冒險從該住所脫逃，隨後向聖地牙哥縣警局警員詳述她遭叔叔與其女友虐待的恐怖經歷。
聖地牙哥縣檢察官辦公室表示，根據女童陳述，被告用折疊刀割她頭髮、以電子煙燙傷她、讓她挨餓，甚至強迫她喝骯髒馬桶水。此外，她還被逼憋尿直到尿褲子，隨後再被迫用舌頭將地上的尿液舔乾淨。
小女孩還表示，她在這處房屋的大多數時間，都被人用鐵鍊鎖在跑步機上，且只能睡地板。
談及眼部的嚴重瘀青，女童向警方表示，「是叔叔用束帶將她的雙手反綁在背後，接著將她絆倒受傷」。
警員前往搜查該處住所時，「發現極其惡劣的居住環境」，同時搜出「電子煙、束帶與鋼纜鎖等證物，證實小女孩所言非虛」。聖地牙哥縣檢察官Summer Stephan痛心表示，本案極度殘忍且令人心碎，現場宛如地獄。
警員亦指出，受害女童當時嚴重營養不良；不過當局隨後發布好消息，表示女童健康狀況已有好轉，體重並已增加了5磅。
若懷疑有兒童遭虐待，可致電Childhelp全美虐童防範熱線1-800-4-A-Child（1-800-422-4453），或至官網www.childhelp.org。
依女童供述，她曾被鐵鍊鎖在跑步機上、只能睡地板，還遭電子煙燙傷、挨餓，並被迫喝髒馬桶水，甚至被逼舔地上的尿液，身心受創嚴重。 她在2025年7月冒險逃到鄰居家求助，鄰居見她滿身瘀傷與燒燙傷，立刻報警。警方到場後發現住處環境極惡劣，並查獲束帶、鋼纜鎖等證物。 39歲的休斯與32歲的雷諾斯被控酷刑、虐童等多項重罪，後來在今年3月對15項指控認罪，最終各被判處25年監禁，案件也被檢方形容如同地獄。
精華 FAQ
依女童供述，她曾被鐵鍊鎖在跑步機上、只能睡地板，還遭電子煙燙傷、挨餓，並被迫喝髒馬桶水，甚至被逼舔地上的尿液，身心受創嚴重。
她在2025年7月冒險逃到鄰居家求助，鄰居見她滿身瘀傷與燒燙傷，立刻報警。警方到場後發現住處環境極惡劣，並查獲束帶、鋼纜鎖等證物。
39歲的休斯與32歲的雷諾斯被控酷刑、虐童等多項重罪，後來在今年3月對15項指控認罪，最終各被判處25年監禁，案件也被檢方形容如同地獄。
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