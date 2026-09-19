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奇諾岡華協斥資逾200萬買樓 打造活動中心 10月舉行開幕儀式

記者啟鉻╱奇諾岡報導
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CAACH近日斥資220萬元，購置一處約6000平方英尺的活動中心，成為南加地區...
CAACH近日斥資220萬元，購置一處約6000平方英尺的活動中心，成為南加地區少數擁有自有物業的華人社團，預計10月舉行盛大開幕儀式。圖為華協創辦人廖偉民（左）與主要成員之一James Gallagher 。（記者啟鉻╱攝影）

「華協有了自己物業，今後活動不再受場地限制，會員也更有歸屬感。」奇諾岡華美協會（CAACH）創辦人廖偉民表示。因應會員人數持續增加及社團未來發展需求，華協近日斥資200多萬元，購置一處數千平方英尺的活動中心，成為南加地區少數擁有自有物業的華人社團，預計10月舉行盛大開幕儀式。

廖偉民表示，許多傳統僑社都有自己的會所或活動場地，不僅方便舉辦各類活動，也有助於凝聚會員、增強向心力與歸屬感。華美協會新活動中心位於奇諾市Central Ave. 14808號，上下兩層，設有多間活動空間，可做為教室、舞蹈及音樂教室、會議室等用途。其中，一樓最大的活動大廳面積約2200平方英尺，可容納較大型的社區活動，未來可舉辦會員集會、桌球比賽、歌唱比賽及各類文化活動。廖偉民表示，活動中心正式啟用後，還將增設大型螢幕、表演舞台等設備，進一步提升場地功能。

廖偉民指出，CAACH於2005年成立，至今發展為南加最大規模的華人社團組織之一，會員已超過千人。隨著華協會員人數持續增加。過去租用的活動場地空間有限，在舉辦大型活動時經常受到場地及使用時間限制。若活動時間延長，也可能對周邊居民造成干擾。因此，隨著會員需求增加，協會決定購置自己的活動中心，既可滿足目前活動需求，也為未來發展預留更大的空間。同時，也歡迎其他社團分享利用。

他表示，華美協會平時舉辦的活動相當多元，包括樂團、合唱團、舞蹈課程，以及為學生安排的課後文化、體育活動等。擁有自己的活動中心後，協會將增加各類比賽及社區服務活動，讓活動內容更加豐富，也為會員及社區居民提供更多交流的平台。

廖偉民強調，南加州不少華人社團舉辦活動時，往往需要借用或租用場地，有些甚至在主辦人住處舉行，或利用社區中心等公共設施。固定的活動據點不僅能讓協會在舉辦活動時更加靈活，也能讓會員有一個真正屬於自己的「家」，提升社團凝聚力與會員的歸屬感。

精華 FAQ

  • 協會因會員持續增加、活動需求擴大，過去租借場地常受空間與時間限制，因此決定購置自有物業，讓未來舉辦各類活動更彈性，也能避免對周邊居民造成干擾。

  • 新活動中心位於奇諾市Central Ave. 14808號，上下兩層，規劃有多間活動空間，可作教室、舞蹈與音樂教室、會議室等用途，並具備大型活動大廳。

  • 協會可舉辦更多會員集會、比賽與文化活動，還會增設大型螢幕和表演舞台，並歡迎其他社團共享使用，讓場地成為凝聚華人社群的固定據點。

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