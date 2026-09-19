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奇諾市轉向 准開發大型儲能系統

記者啟鉻╱綜合報導
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9月初，一項反對該項目的網路連署已有超過200人簽名，目前簽名人數已超過500人...
9月初，一項反對該項目的網路連署已有超過200人簽名，目前簽名人數已超過500人。(反對項目簽名網站截圖）

奇諾市市議會15日通過大型電池儲能系統（BESS）開發計畫，推翻城市計畫委員會月前的否決決定。項目獲得市議會批准後，引發部分居民對電池起火、熱失控及鄰近住宅區等安全疑慮。

據The Sun報導，市議會當天通過Dirac電池儲能項目的特殊條件使用許可、場址核准及開發協議。該項目將成為奇諾市首座大型BESS設施，也是加州規模最大的同類項目之一。Dirac項目規模達400兆瓦（MW），占地13.89英畝，位於一座變電站以北，距離一處住宅區僅約900英尺。批准該開發協議的條例將於10月6日生效。

支持該項目的包括工會及清潔能源團體。根據市府文件，該BESS系統的儲能容量，理論上可為約40萬戶獨立住宅提供約八小時電力，有助於因應輪流停電（rolling blackout）問題，並符合加州能源發展目標。

針對部分居民及城市計畫委員會此前提出的安全疑慮，市府工作人員要求增加多項安全條件，包括安裝並持續維護全天候、即時的一氧化碳偵測及空氣監測系統；每年由第三方為消防局人員提供緊急應變訓練；如果項目未來改用其他電池化學成分，必須事先取得消防局書面批准。

該大型儲能項目已引發不少居民對設施安全及選址的疑慮。9月初，一項反對該項目的網路連署已有超過200人簽名，目前簽名人數已超過500人。居民主要擔心鋰離子電池可能發生「熱失控」（thermal runaway），即電池進入無法控制的自我升溫狀態，進而產生煙霧甚至起火；此外，設施距離住宅社區過近，也成為反對者關注的問題。

精華 FAQ

  • 市議會通過的是Dirac大型電池儲能系統BESS開發案，包括特殊條件使用許可、場址核准及開發協議，並推翻城市計畫委員會先前的否決。

  • 該案規模達400MW，占地13.89英畝，位於一座變電站北側，距離住宅區約900英尺，將成為奇諾市首座大型BESS設施之一。

  • 市府要求設置並維護全天候即時一氧化碳與空氣監測，每年由第三方為消防人員訓練，若改用其他電池化學成分，也須先獲消防局書面批准。

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