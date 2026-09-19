南加祭孔大典 表揚9資深教師

南加祭孔委員會主席兼總召集人王竹青介紹2026年南加州祭孔大典內容，盼擴大年輕世代參與，延續祭孔文化。（記者張庭瑜╱攝影）

南加 祭孔委員會26日在洛僑中心舉行祭孔大典，以源自漢代祭祀形式的釋奠禮，紀念至聖先師孔子2576周年誕辰。南加州 中文學校聯合會今年首度加入主席團，大典結合祭孔禮儀、藝文演出、教師表揚與文化體驗，盼讓年輕學子走進尊師重道的傳統；將表揚九名資深華文教師，其中四人執教滿30年。

祭孔委員會主席兼總召集人王竹青表示，邀請南加中文學校聯合會加入主席團，是希望透過華文教育體系，讓祭孔文化向年輕世代扎根。今年也廣邀僑界社團領袖及資深僑界人士擔任分獻官、陪獻官，共同參與。

典禮由美國孔孟學會會長、孔子第72代孫孔憲詔擔任奉祀官。孔憲詔今夏接受大型手術、目前仍在康復中，17日仍出席記者會。他表示，孔子思想核心在「愛人」，希望下一代理解仁愛與互助的價值，並透過祭孔活動延續傳統文化。

祭孔大典結束後，接續舉行僑委會優良教師表揚大會，洛杉磯 地區共九人獲獎。活動最後安排「拔智慧毛」文化體驗。由於在美國難以沿用傳統牲禮，主辦單位將以毛皮製作模型牛，讓民眾拔取牛毛，取其增長智慧、求學順利的寓意。

美國孔孟學會會長、孔子第72代孫孔憲詔出席南加州祭孔大典記者會，說明傳承孔子仁愛思想的重要性。（記者張庭瑜╱攝影）

南加祭孔委員會17日舉行記者會，主席團及僑界代表介紹2026年南加州祭孔大典活動內容。（記者張庭瑜╱攝影）