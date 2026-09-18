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世界日報50周年 19、20日天普嗨中秋同慶

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世界日報創刊50周年，將於天普嗨中秋與民眾同慶。圖為此前嗨中秋活動盛況。（本報資...
世界日報創刊50周年，將於天普嗨中秋與民眾同慶。圖為此前嗨中秋活動盛況。（本報資料照）

世界日報今年迎來創刊50周年，半世紀以來長期陪伴北美華人社區成長，今年也將在象徵團圓的中秋佳節，與民眾一同慶祝50周年里程碑，邀請所有民眾一同前來歡度佳節分享喜悅。 

世界日報於1976年同時在舊金山與紐約創刊，發行第一份報紙，至今已走過50年歷程。如今，世界日報早已不再局限於紙本報紙，而是發展成全天候的新聞平台，除每日發行紙本報紙外，也透過世界新聞網與World Journal App，提供24小時不間斷的即時數位新聞服務。

此外，世界日報也積極經營多元社群平台，包括臉書、微信及小紅書等，讓讀者可隨時隨地掌握新聞動態，並持續秉持「正派辦報」的理念，致力服務華人社區，無論是即時新聞或社區重要事件，始終與華人社區同心同行。

世界日報將於天普嗨中秋的活動現場特別準備每日300個月餅與民眾分享，並於兩日活動的傍晚時分免費發放，讓大家在欣賞精彩演出、參加驚喜抽獎之餘，也能品嘗香甜月餅，感受濃濃的中秋節慶氛圍，與家人朋友一起歡度佳節。活動地點：天普市公園（Temple City Park，5939 Golden West Avenue，Temple City，CA 91780）諮詢熱線：323-268-4982 ext 600。

精華 FAQ

  • 世界日報今年迎來創刊50周年，將在象徵團圓的中秋佳節與民眾共同慶祝，邀請大家到天普嗨中秋活動現場分享喜悅與節慶氛圍。

  • 世界日報已發展成全天候新聞平台，除每日紙本報紙外，還透過世界新聞網與World Journal App提供24小時即時數位新聞，並經營臉書、微信及小紅書等社群。

  • 活動現場將在兩日傍晚免費發放每日300個月餅，讓民眾邊看演出邊品嘗佳節美食；地點為天普市公園，諮詢熱線是323-268-4982 ext 600。

世界日報 天普 中秋

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