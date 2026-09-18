「熔岩玫瑰」熱情牛仔舞 世報嗨中秋大亮點
南加州最熱鬧的中秋嘉年華「2026嗨中秋嘉年華」將在9月19日（六）及9月20日（日）在天普市公園熱鬧舉行。該活動由洛杉磯世界日報和天普市府共同主辦，兩天都有超精彩社團表演。全女性舞團「熔岩玫瑰（Rosava）」屆時將送上熱情奔放的牛仔舞和抒情尊巴舞。
熔岩玫瑰副團長Lulu表示，本次演出的一大亮點是熱情的牛仔舞。這支高強度舞長達三分多，需要耗費很大精力，團員們努力將表演中的熱情呈現給大家。另一支舞是尊巴，相對抒情，讓民眾在中秋賞月中，感受愉快放鬆的氛圍。
Lulu介紹，熔岩玫瑰成立於2025年，成員年齡跨越很大，有20多歲的也有60多歲的。跳舞只是該社團的一部分，姐妹們日常還會相約乘坐郵輪等活動，為建立一種積極樂觀的生活方式。Lulu說，雖然成員們是業餘舞者，但對跳舞一點不含糊，以專業精神對待。去年開始，還邀請北京舞蹈學院畢業的專業舞者教大家。
熔岩玫瑰將於20日下午約5時在天普市公園中心舞台演出，感興趣的民眾千萬不要錯過。
嗨中秋嘉年華活動地點：天普市公園（Temple City Park，5939 Golden West Avenue, Temple City, CA 91780）諮詢熱線323-268-4982 ext 600
活動將於9月19日（六）及9月20日（日）在天普市公園舉行，地點位於5939 Golden West Avenue, Temple City, CA 91780，現場將安排多個社團表演。 熔岩玫瑰將演出熱情奔放的牛仔舞與較抒情的尊巴舞，其中牛仔舞長達3分多鐘、強度高，團員希望把滿滿熱情與活力呈現給觀眾。 舞團成立於2025年，成員年齡從20多歲到60多歲都有，平時不只跳舞，還會一起乘郵輪等活動，並邀請專業舞者指導，維持專業精神。
精華 FAQ
活動將於9月19日（六）及9月20日（日）在天普市公園舉行，地點位於5939 Golden West Avenue, Temple City, CA 91780，現場將安排多個社團表演。
熔岩玫瑰將演出熱情奔放的牛仔舞與較抒情的尊巴舞，其中牛仔舞長達3分多鐘、強度高，團員希望把滿滿熱情與活力呈現給觀眾。
舞團成立於2025年，成員年齡從20多歲到60多歲都有，平時不只跳舞，還會一起乘郵輪等活動，並邀請專業舞者指導，維持專業精神。
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