「熔岩玫瑰」熱情牛仔舞 世報嗨中秋大亮點

「熔岩玫瑰（Rosava）」將在嗨中秋活動上帶來熱情奔放的牛仔舞和抒情尊巴舞。（Lulu提供）

南加州最熱鬧的中秋 嘉年華「2026嗨中秋嘉年華」將在9月19日（六）及9月20日（日）在天普 市公園熱鬧舉行。該活動由洛杉磯 世界日報和天普市府共同主辦，兩天都有超精彩社團表演。全女性舞團「熔岩玫瑰（Rosava）」屆時將送上熱情奔放的牛仔舞和抒情尊巴舞。

熔岩玫瑰副團長Lulu表示，本次演出的一大亮點是熱情的牛仔舞。這支高強度舞長達三分多，需要耗費很大精力，團員們努力將表演中的熱情呈現給大家。另一支舞是尊巴，相對抒情，讓民眾在中秋賞月中，感受愉快放鬆的氛圍。

Lulu介紹，熔岩玫瑰成立於2025年，成員年齡跨越很大，有20多歲的也有60多歲的。跳舞只是該社團的一部分，姐妹們日常還會相約乘坐郵輪等活動，為建立一種積極樂觀的生活方式。Lulu說，雖然成員們是業餘舞者，但對跳舞一點不含糊，以專業精神對待。去年開始，還邀請北京舞蹈學院畢業的專業舞者教大家。

熔岩玫瑰將於20日下午約5時在天普市公園中心舞台演出，感興趣的民眾千萬不要錯過。

嗨中秋嘉年華活動地點：天普市公園（Temple City Park，5939 Golden West Avenue, Temple City, CA 91780）諮詢熱線323-268-4982 ext 600

「熔岩玫瑰（Rosava）」將在嗨中秋活動上帶來熱情奔放的牛仔舞和抒情尊巴舞。（Lulu提供）