我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓金與正批美軍演 揚言將採取「更具攻擊性」回應

習近平金磚峰會身體不適？俄媒還原真相：只是耳機故障

「熔岩玫瑰」熱情牛仔舞 世報嗨中秋大亮點

記者王若然／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「熔岩玫瑰（Rosava）」將在嗨中秋活動上帶來熱情奔放的牛仔舞和抒情尊巴舞。（...
「熔岩玫瑰（Rosava）」將在嗨中秋活動上帶來熱情奔放的牛仔舞和抒情尊巴舞。（Lulu提供）

南加州最熱鬧的中秋嘉年華「2026嗨中秋嘉年華」將在9月19日（六）及9月20日（日）在天普市公園熱鬧舉行。該活動由洛杉磯世界日報和天普市府共同主辦，兩天都有超精彩社團表演。全女性舞團「熔岩玫瑰（Rosava）」屆時將送上熱情奔放的牛仔舞和抒情尊巴舞。

熔岩玫瑰副團長Lulu表示，本次演出的一大亮點是熱情的牛仔舞。這支高強度舞長達三分多，需要耗費很大精力，團員們努力將表演中的熱情呈現給大家。另一支舞是尊巴，相對抒情，讓民眾在中秋賞月中，感受愉快放鬆的氛圍。

Lulu介紹，熔岩玫瑰成立於2025年，成員年齡跨越很大，有20多歲的也有60多歲的。跳舞只是該社團的一部分，姐妹們日常還會相約乘坐郵輪等活動，為建立一種積極樂觀的生活方式。Lulu說，雖然成員們是業餘舞者，但對跳舞一點不含糊，以專業精神對待。去年開始，還邀請北京舞蹈學院畢業的專業舞者教大家。

熔岩玫瑰將於20日下午約5時在天普市公園中心舞台演出，感興趣的民眾千萬不要錯過。

嗨中秋嘉年華活動地點：天普市公園（Temple City Park，5939 Golden West Avenue, Temple City, CA 91780）諮詢熱線323-268-4982 ext 600

「熔岩玫瑰（Rosava）」將在嗨中秋活動上帶來熱情奔放的牛仔舞和抒情尊巴舞。（...
「熔岩玫瑰（Rosava）」將在嗨中秋活動上帶來熱情奔放的牛仔舞和抒情尊巴舞。（Lulu提供）

精華 FAQ

  • 活動將於9月19日（六）及9月20日（日）在天普市公園舉行，地點位於5939 Golden West Avenue, Temple City, CA 91780，現場將安排多個社團表演。

  • 熔岩玫瑰將演出熱情奔放的牛仔舞與較抒情的尊巴舞，其中牛仔舞長達3分多鐘、強度高，團員希望把滿滿熱情與活力呈現給觀眾。

  • 舞團成立於2025年，成員年齡從20多歲到60多歲都有，平時不只跳舞，還會一起乘郵輪等活動，並邀請專業舞者指導，維持專業精神。

中秋 天普 洛杉磯

上一則

南加羅斯密市9英畝辦公樓 改建191戶住宅

下一則

舊金山燭台角開發案終動工 住宅數量提高至7200戶

延伸閱讀

嗨中秋19日、20日嘉年華 節目再升級還抽豪華大獎

嗨中秋19日、20日嘉年華 節目再升級還抽豪華大獎
嗨中秋本周末登場 美食、萌寵秀、抽獎迎賓

嗨中秋本周末登場 美食、萌寵秀、抽獎迎賓
嗨中秋／街舞、拉丁… YG Dance Studio近50舞者熱力登台

嗨中秋／街舞、拉丁… YG Dance Studio近50舞者熱力登台
長扇、傘舞...珠珠舞蹈社表演民族舞

長扇、傘舞...珠珠舞蹈社表演民族舞
福之舞團8團員 熱舞迎秋節

福之舞團8團員 熱舞迎秋節
嗨中秋／藍月亮帶來新表演 夏威夷風肚皮舞

嗨中秋／藍月亮帶來新表演 夏威夷風肚皮舞

熱門新聞

一對居住在亞利桑納州梅薩（Mesa）的夫妻因失業、疾病等因素無力繳納屋主協會（HOA）費用，最終面臨失去價值47萬5000美元住宅的困境。（GoFundMe）

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

2026-09-15 18:22
女子將使用三年的氣炸掛退貨給好市多，還鼓勵要最大化使用會員資格。（記者王若然／攝影）

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

2026-09-17 14:08
楊詠儀（中）和她的兩個試管女兒楊壹塵（左）和楊壹禪。（圖／楊敦平提供）

金馬獎導演楊敦平有2「試管孫女」精子來自女兒同學

2026-09-11 22:14
加州生活成本高昂，即使擁有逾百萬美元資產，不少民眾仍對退休生活感到憂慮。圖為示意圖。美聯社

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

2026-09-11 16:31
歐洲遊客到美國大型超市沃爾瑪（Walmart）購物時，往往被其貨品的巨大份量震撼得瞠目結舌。（示意圖，非沃爾瑪現場或文章提及的人物。Pexels / Edward）

本來只想挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場

2026-09-13 22:25
已故波克夏投資集團副董事長孟格(Charlie Munger，左)和數十年好友、「股神」巴菲特(Warren Buffett)。（美聯社）

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

2026-09-15 15:06

超人氣

更多 >
用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」
風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」
小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客
近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯
澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀

澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀