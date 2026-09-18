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沒逮捕令 南加ICE不能再抓人

記者子為／綜合報導
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南加州移民執法人員今後若沒有逮捕令，不能只因一個人非法居留就將其逮捕。（美聯社）
南加州移民執法人員今後若沒有逮捕令，不能只因一個人非法居留就將其逮捕。（美聯社）

南加移民執法者今後若沒有逮捕令，不能只因一個人非法居留就將其逮捕。執法人員必須先根據具體情況，判斷此人是否可能在取得逮捕令前逃逸，並記錄判斷依據。

美聯社報導，加州中區聯邦地區法院法官Maame Ewusi-Mensah Frimpong 9月2日核准初步禁制令，裁決文件於16日解封。禁制令適用加州中區聯邦法院轄區，包括洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣、范杜拉縣、聖塔巴巴拉縣及聖路易奧比斯波縣。

Frimpong在裁決中指出，移民執法者在進行無逮捕令的民事移民逮捕前，必須考量「執法人員已知的整體情況」，判斷當事人是否可能逃逸。政府也必須詳實記錄相關合理依據，單憑一個人非法居留美國，不足以構成無令狀逮捕的理由。

Frimpong同時拒絕聯邦政府暫緩執行禁制令的要求，政府原希望爭取時間提出上訴。

這起訴訟由南加州美國公民自由聯盟（ACLU of Southern California）、公共律師組織（Public Counsel）及洛杉磯多個移民權益團體，於去年秋季南加移民執法行動大幅增加之際提出。原告除挑戰無逮捕令的逮捕，也要求法院禁止流動巡邏人員僅依種族、語言或職業攔查及逮捕民眾，並保障拘留者尋求律師協助的權利。

原告主張，他們追蹤的多起南加逮捕案中，執法人員從未提出紀錄，證明逮捕前曾評估當事人是否可能逃逸。

代表聯邦政府的律師Daniel Mummolo則表示，法律並未明文要求執法人員留下書面紀錄，不同人員的處理方式也不相同。他並引用移民暨海關執法局（ICE）前代理局長Todd Lyons今年1月發布的備忘錄，稱人員可在現場判斷當事人是否可能逃逸。

原告律師Laura Perry Stone指出，該備忘錄要求執法人員確認兩項情況：當事人可能離開現場，且之後難以在住所、工作地點等可確認位置找到。

Frimpong認為，政府指令、逮捕紀錄、探員證詞及影片等大量證據顯示，政府目前可能僅以非法居留身分或不實陳述判斷逃逸風險，甚至完全沒有進行評估。

裁決列舉一起案件，當局稱一男子在接受移民人員盤問前「正在逃跑」，但相關影片顯示，該男子當時只是以正常速度行走並使用手機，直到探員上前問話。

精華 FAQ

  • 法院要求執法人員在沒有逮捕令時，不能只憑當事人非法居留就直接逮捕，必須先依具體情況判斷是否有逃逸風險，並記錄合理依據。

  • 這項禁制令適用加州中區聯邦法院轄區，涵蓋洛杉磯縣、橙縣、河濱縣、聖伯納汀諾縣、范杜拉縣、聖塔巴巴拉縣及聖路易奧比斯波縣。

  • 法官認為，政府提出的指令、逮捕紀錄、探員證詞與影片顯示，執法人員可能只因非法居留或不實陳述就判定逃逸風險，甚至未做實際評估。

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