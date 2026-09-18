華人發現洛杉磯秘密河道 小龍蝦一抓10幾磅

華人一次抓了10幾磅。（讀者提供）

小龍蝦是華人 喜愛的水產品種，不管是紅燒還是爆炒，那彈牙的肉質、鮮美的味道，讓人流連。近日，南加州 華人從洛杉磯河道中撿小龍蝦，一次就抓10幾磅，回家燉煮爆炒，十分美味。這位華人介紹，將該秘密地點告知友人後，後者也輕鬆收穫一大桶。「小龍蝦的肉質比中國的還鮮嫩。」

南加州居民李女士介紹，9月10日晚，他們一家人來到洛杉磯河（Los Angeles River）沿岸某處抓小龍蝦。短短兩、三個小時，就抓了兩大桶，她說，「有十幾磅。」第二天清晨，她清洗、處理小龍蝦，晚上就炒了兩大盤，一盤辣味，一盤不辣，還冷凍了一盤以後吃。朋友知道洛杉磯河可以抓小龍蝦後，第二天晚上也去抓了一大桶。

李女士說，那條河看起來很乾淨。不過小龍蝦有寄生蟲，處理起來要特別注意，第一要去頭，去蝦線；第二，一定要煮熟殺菌。她說，比起中國部分餐廳連頭整個一起煮的小龍蝦，這裡自己處理的已經很乾淨，味道「比國內的還要鮮美。」

李女士介紹，抓小龍蝦要晚上去，大概7時30分，這時候太陽還未完全下山，可以看見岸邊。小龍蝦都是晚上會爬到岸邊石頭上，白天太熱，通常會潛在深水區。 華人在洛杉磯河抓小龍蝦。（讀者提供）

這段時間洛杉磯河小龍蝦容易游出水面，或許與9月5日當地經歷的大暴雨有關。根據CBSLA 8日報導，「Friends of the LA River」專家Dan Mott接受採訪表示，「洛杉磯河很特別，有很多生物物種。」他表示，不過河道周遭的污染很嚴重，下大雨時，垃圾、髒東西會順著雨水流進去，迫使生物如小龍蝦遊上岸。Dan Mott介紹，在這條河，是很多生物包括小龍蝦、稀有鳥類的家。通常來說，一條河內生物物種越多樣越好。

在洛杉磯河捕捉小龍蝦在符合相關規定的情況下，原則上是合法的。加州漁獵局（CDFW）的規定顯示，小龍蝦全年開放捕捉，除非特定地區另有禁捕規定，而且一般沒有數量限制。允許的捕捉方式包括徒手、釣魚、使用抄網，以及使用最大尺寸不超過三英尺的捕蝦籠。對小龍蝦的捕捉數量則無限制，若捕捉到其他種類的水生生物，則必須立即放回水中。

不過，這不代表洛杉磯河的所有河段、任何時間都可以自由下河捕捉。洛杉磯河部分河段由山區休閒與保育管理局（MRCA）管理，並設有洛杉磯河休閒區（Los Angeles River Recreation Zone）。MRCA表示，民眾可以在指定的休閒區內進行步行、釣魚及划船等活動，而且一般不需要許可證，但必須遵守指定區域及相關開放條件。

此外，年滿16歲的休閒捕魚者通常需要持有效的加州釣魚執照。CDFW的釣魚執照資訊指出，16歲以上的居民及非居民一般需要購買有效的Sport Fishing License，相關規定仍應依實際捕魚地點及捕捉方式確認。

洛杉磯河的水質也需要特別注意。健康與環境組織指出，洛杉磯河部分區域會受到城市逕流影響，尤其是下游河段，可能存在較高的糞便指標細菌等汙染指標。因此，即使法律上允許捕捉，也不應直接將「可以捕捉」理解為「適合食用」。