洛杉磯華埠10/4雙十遊行 舞蹈、戲劇、扯鈴獻藝

羅省中華會館將於10月3日至4日舉辦雙十國慶系列活動，邀請南加州僑胞及社區民眾參與。（主辦方提供）

從華埠 街頭的大遊行、升旗典禮，到融合舞蹈、戲劇及高難度技巧的扯鈴演出，羅省中華會館將於10月3日至4日舉辦雙十國慶系列活動，跨越洛杉磯 華埠與艾爾蒙地，邀請南加 州僑胞及社區民眾參與。

羅省中華會館主席聶澤英指出，系列活動將於10月3日下午6時揭開序幕，首先在金龍酒家舉行全僑雙十國慶晚宴。10月4日上午10時，雙十國慶大遊行將在洛杉磯華埠百老匯大街登場，預計有僑團、社區團體及各界人士組隊參與，透過不同形式的遊行隊伍，展現南加州僑界的文化傳承及社區活力。

當日上午11時30分，羅省中華會館門前將舉行雙十國慶升旗典禮。聶澤英表示，希望藉由遊行及升旗活動，讓不同世代的僑胞共同參與國慶，並凝聚南加州僑社力量。

系列活動當日下午移師艾爾蒙地市。由中華民國僑務委員會派出的「生命之光，舞鈴劇場」文化訪問團，將於下午3時在艾爾蒙地高中劇場登台演出。

聶澤英表示，今年羅省中華會館雙十國慶活動內容豐富，從晚宴、升旗、遊行到文化訪問團演出，不僅是慶祝國慶的重要活動，也是凝聚僑社力量、推廣中華文化、促進社區交流的重要平台，歡迎南加各界踴躍參與。

據主辦方介紹，舞鈴劇場以傳承千年的扯鈴技藝為創作核心，將傳統技藝融入現代舞台藝術，結合音樂、舞蹈、戲劇及高難度扯鈴技巧，呈現傳統文化與現代藝術交融的舞台表演。