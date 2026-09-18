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深化合作 洛僑界急難救助協會訪世報

記者王若然／蒙特利公園市報導
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洛杉磯僑界急難救助協會會長楊家淦（右三）、理事長劉煥君（右五）等一行16日拜訪世...
洛杉磯僑界急難救助協會會長楊家淦（右三）、理事長劉煥君（右五）等一行16日拜訪世界日報洛杉磯社社長于趾琴（右四）。（記者王若然／攝影）

洛杉磯僑界急難救助協會會長、理事長等一行人，16日拜訪洛杉磯世界日報社長于趾琴。洛杉磯僑界急難救助協會介紹其宗旨及近日、未來的重要事項，于趾琴則表達願意支持僑界活動，深化雙方合作的意願。

當天到訪洛杉磯世界日報的包括洛杉磯僑界急難救助協會會長楊家淦僑務諮詢委員，理事長劉煥君僑務委員，副會長廖美華僑務委員，副會長孫華翊僑務諮詢委員，秘書長楊賢怡僑務諮詢委員，理事謝傳佐僑務諮詢委員。

楊家淦介紹，洛杉磯僑界急難救助協會成立於2017年，是南加州首個專為僑胞及社區提供緊急救助的組織。該協會是在因應大量台胞需求，與台灣駐洛杉磯政府機構的合作下成立並運行。協會雖不屬台灣政府機構，但與如洛僑中心、經文處有緊密聯繫，輔助政府機構處理台胞事務。目前，急難救助協會在南加州已經發展出四個組織，覆蓋洛杉磯、橙縣及內陸地區。

于趾琴表示，對急難救助協會的活動，世界日報都快速報導，向僑界、社區傳達南加州有這樣的提供幫助的組織。

劉煥君指出，急難救助協會不只在大事件如寶馬山野火中積極響應，成立專案組，在需要幫助的僑胞發出求救後，協會也不遺餘力幫助他們。劉煥君稱，其實在洛杉磯的台胞會遇到很多意想不到的困難，救助協會曾服務過謀殺案受害人家屬，突發事故受害人或因各種原因淪為遊民的台胞。基於保護受助者隱私原則，相關救助行動多未對外公開報導。

于趾琴讚賞了洛杉磯僑界急難救助協會為民眾提供的服務，她說，這些服務如識別詐騙講座都是貼合當下民眾需求，切身對民眾有利的活動。

精華 FAQ

  • 協會此行主要是向世界日報介紹其宗旨、近期與未來重要事項，並爭取媒體支持，期望透過更緊密合作，讓僑界與社區更了解救助資源。

  • 該協會成立於2017年，為南加州首個專為僑胞與社區提供緊急救助的組織，並已發展出4個組織據點，覆蓋洛杉磯、橙縣及內陸地區。

  • 于趾琴表示，世界日報會快速報導協會活動，讓更多僑界與社區知道南加州有這樣的幫助組織，也肯定其反詐講座等貼近民眾需求的服務。

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