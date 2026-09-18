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橙縣9/27升旗 龍獅、掌中戲同慶雙十

洛杉磯訊
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第12屆橙縣雙十國慶升旗典禮籌備人員邀請僑胞及社區民眾參加9月27日的升旗活動。...
第12屆橙縣雙十國慶升旗典禮籌備人員邀請僑胞及社區民眾參加9月27日的升旗活動。（主辦單位提供）

由南加州台灣大學校友會主辦、七個僑團共同合辦的「慶祝中華民國115年雙十國慶橙縣第12屆升旗典禮」，將於9月27日上午9時30分在爾灣市Mike Ward Community Park舉行。活動將結合升旗儀式、傳統藝術及音樂舞蹈表演，為南加州今年首場雙十國慶升旗活動，也揭開當地雙十國慶系列慶祝活動序幕。

今年因應場地空間需求，移師較為寬敞的Mike Ward Community Park舉行。典禮將由伍德布里奇高中（Woodbridge High School）管樂隊演奏美國國歌，並安排旗隊及儀隊進場。現場並規畫舞龍、舞獅、舞蹈、口琴、電吹管、烏克麗麗等表演，以及和平鴿施放儀式；光興閣掌中戲也將帶來布袋戲演出。

活動召集人、南加州台大校友會前會長張竹平表示，橙縣國慶升旗典禮自2015年創辦，今年邁入第12屆，長年由南加州各僑團及志工共同籌辦，希望透過活動凝聚僑界情誼，傳承台灣文化與民主價值，並讓更多年輕世代及主流社區民眾認識台灣。

活動當天除舉行升旗典禮及各項表演外，也將發放壽桃及伴手禮，並舉辦免費摸彩，獎項包括現金及中華航空洛杉磯至台北來回機票等。主辦單位歡迎僑胞及各界民眾踴躍參與，共同歡慶中華民國115年雙十國慶。

精華 FAQ

  • 活動將於9月27日上午9時30分，在爾灣市的Mike Ward Community Park舉行，並因應場地需求移師較寬敞地點，以容納更多民眾參與。

  • 現場將有伍德布里奇高中管樂隊演奏國歌、旗隊與儀隊進場，並安排舞龍、舞獅、舞蹈、口琴、電吹管、烏克麗麗演出，以及和平鴿施放和光興閣掌中戲表演。

  • 主辦方希望透過升旗典禮凝聚僑界情誼，傳承台灣文化與民主價值，也讓年輕世代及主流社區認識台灣；現場還將提供壽桃、伴手禮與免費摸彩。

橙縣 加州 中華民國

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