橙縣9/27升旗 龍獅、掌中戲同慶雙十

第12屆橙縣雙十國慶升旗典禮籌備人員邀請僑胞及社區民眾參加9月27日的升旗活動。（主辦單位提供）

由南加州 台灣大學校友會主辦、七個僑團共同合辦的「慶祝中華民國 115年雙十國慶橙縣 第12屆升旗典禮」，將於9月27日上午9時30分在爾灣市Mike Ward Community Park舉行。活動將結合升旗儀式、傳統藝術及音樂舞蹈表演，為南加州今年首場雙十國慶升旗活動，也揭開當地雙十國慶系列慶祝活動序幕。

今年因應場地空間需求，移師較為寬敞的Mike Ward Community Park舉行。典禮將由伍德布里奇高中（Woodbridge High School）管樂隊演奏美國國歌，並安排旗隊及儀隊進場。現場並規畫舞龍、舞獅、舞蹈、口琴、電吹管、烏克麗麗等表演，以及和平鴿施放儀式；光興閣掌中戲也將帶來布袋戲演出。

活動召集人、南加州台大校友會前會長張竹平表示，橙縣國慶升旗典禮自2015年創辦，今年邁入第12屆，長年由南加州各僑團及志工共同籌辦，希望透過活動凝聚僑界情誼，傳承台灣文化與民主價值，並讓更多年輕世代及主流社區民眾認識台灣。

活動當天除舉行升旗典禮及各項表演外，也將發放壽桃及伴手禮，並舉辦免費摸彩，獎項包括現金及中華航空洛杉磯至台北來回機票等。主辦單位歡迎僑胞及各界民眾踴躍參與，共同歡慶中華民國115年雙十國慶。