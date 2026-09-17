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跟騷數月 無證男當街槍殺女子

記者邵敏／綜合報導
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22歲的Rohit Rohit當街槍殺一名女子，曾長期跟蹤對方。（沙加緬度縣警局...
22歲的Rohit Rohit當街槍殺一名女子，曾長期跟蹤對方。（沙加緬度縣警局）

加州街頭，一名女子拚命奔跑，身後是一名年輕男子，名叫Rohit Rohit。女子體力不支倒在地上時，男子走上前，對著頭部近距離開槍，就像當街「行刑式處決」。警方證實兇手是一名印度籍無證移民，他曾在亞利桑納州非法入境，後被邊境巡邏隊逮捕，但最後又釋放。

據ABC、CNN等媒體綜合報導，8日下午3時左右，加州一家Panera Bread面包店門外上演這幕慘劇。被害人是38歲的Shalini Thakur，從媒體公開照片來看，是一名外貌亮麗的女子。案發後，22歲的嫌犯Rohit殺人後逃離現場，目擊者拍下車輛照片，立刻撥打911報警電話。幾分鐘後，警方鎖定嫌疑人汽車，並將其攔停。Rohit沒有按照指示下車，最終在車內開槍自殺。

報導指出，這不是一起隨機殺人案，而是一場長達數月的跟蹤。被害人Shalini生前在餐廳當服務員，2025年某天，Rohit在餐廳取外賣時盯上她，從此開始瘋狂騷擾。

據法庭文件，Rohit經常在Shalini家外面停車幾小時，威脅要開槍自殺、或殺她遇到的其他人；Rohit還在對方車上偷偷安裝蘋果AirTag追蹤器，每天監視行蹤；有一次，Rohit故意扎破Shalini的汽車輪胎，之後一路尾隨，以便提供幫助；還有一次，他私配Shalini的公寓鑰匙，趁她睡覺時進入，聲稱擔心其出事。

今年5月，法院核發Shalini提交的限制令申請，要求Rohit遠離其住處、工作地點等。7月29日，Shalini報案，表示有人將物品放在她家門口，警方調查後認為與Rohit有關，當時曾試圖找到Rohit，但沒有找到。

據Shalini的母親Sudesh Kumari敘述，9月8日案發當天，女兒遇害前約一小時，兩人曾通電話。下午1時58分左右，Shalini告訴母親，15分鐘後會再打電話回來，但這通電話始終沒有等到。Kumari表示，女兒生前曾多次尋求警方協助並申請限制令，但最後仍未能逃過跟蹤者的攻擊。

精華 FAQ

  • 警方與法庭文件指出，這不是隨機攻擊，而是長達數月的跟騷案件。嫌犯Rohit Rohit長期鎖定38歲的Shalini Thakur，反覆騷擾、追蹤並威脅她，最後在街頭將其槍殺。

  • 文件顯示，嫌犯曾在女方家外久停、威脅自殺或殺人，還在車上裝AirTag追蹤器，故意扎破輪胎後尾隨，甚至私配公寓鑰匙進入住處，自稱是擔心她出事。

  • Shalini曾向法院申請限制令，要求嫌犯遠離住處與工作地，也多次報警求助，但未能阻止悲劇。案發後嫌犯逃離，警方攔停時他拒不下車，最後在車內開槍自殺。

加州 亞利桑納州 印度

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