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移民局翻舊紀錄 入籍多年也被查

記者趙健／綜合報導
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前USCIS高級官員Ricky Murray表示，USCIS近年已將取消歸化公民...
前USCIS高級官員Ricky Murray表示，USCIS近年已將取消歸化公民身分的相關工作集中化，同時投資科技，用來找出姓名、身分、指紋及移民紀錄之間的關聯。（路透）

已經入籍美國多年，過去的移民紀錄還會被重新翻出來嗎？隨著川普政府加強撤銷歸化公民身分行動，加上科技進步，政府如今可以更容易將一個人的姓名、身分、指紋及移民紀錄串聯比對，讓一些多年以前未被發現的問題重新浮現。

美國公民暨移民服務局（USCIS）前高級官員Ricky Murray接受Newsweek採訪表示，USCIS近年已將取消歸化公民身分的相關工作集中化，同時投資科技，用來找出姓名、身分、指紋及移民紀錄之間的關聯。這意味著，一名移民多年來留下的紀錄，如今更容易被交叉比對，找出不同紀錄之間可能存在的關聯。

Murray表示，科技並不是近期取消歸化案件增加的唯一原因。政府增加人力、調整政策，加上加強審查過去已批准的移民案件，多項因素同時作用，使政府發現和推進潛在案件的能力提高。

不過，入籍多年並不代表政府可以僅因重新發現一筆舊紀錄，就直接取消某人的美國公民身分。根據聯邦法律，取消歸化通常涉及當事人當初並不具備合法歸化資格，或透過隱瞞重大事實、故意虛假陳述等方式取得公民身分。

目前司法部公開的部分案件，也讓外界看到政府正在追查哪些問題。司法部近期提出的取消歸化訴訟，包括有人被指在入籍前涉及嚴重犯罪，卻未如實披露，也有案件涉及使用虛假身分取得歸化資格。司法部8月公布的案件中，涉及謀殺未遂、家庭暴力及兒童性侵等嚴重犯罪，部分當事人被指在入籍過程中隱瞞相關行為。

但究竟哪些入籍者是目前政府主要鎖定對象，仍難以從公開資料得到完整答案。雪城大學交易紀錄資料中心指出，許多取消歸化訴訟的法院文件無法直接在網路上取得，司法部公布的只是其中部分案件。7月公開案件中，未成年人性侵或類似犯罪是其中最常見一類，但無法確定這是整體案件的主要原因，還是司法部特別選擇公布這類案件。

值得注意的是，取消歸化並不是政府單方面作出的行政決定。USCIS可以識別和調查可能存在問題的案件，但民事取消歸化訴訟由司法部向聯邦法院提出，政府仍須在法院證明當事人的公民身分依法應被撤銷。

精華 FAQ

  • 因為政府近年加強撤銷歸化行動，並利用科技把姓名、身分、指紋與移民資料串聯比對，使多年以前未被發現的問題更容易重新浮現。

  • USCIS已將相關工作集中化，並投入科技與人力，重新審查過去批准的案件，藉由跨資料庫交叉比對來找出可能的隱瞞、誤報或資格問題。

  • 即使USCIS先發現問題，取消歸化也不是行政機關單方面決定；司法部必須向聯邦法院提起民事訴訟，並證明當事人當初依法不具資格或有重大欺瞞。

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