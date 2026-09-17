未裝防盜 起亞、現代舊款車易遭竊

圖為一輛被盜後重新找到的2012 Hyundai Elantra。起亞（Kia）和現代（Hyundai）舊款汽車因未安裝電子引擎防盜啟動器常常成為被盜竊的對象。（美聯社）

起亞（Kia）和現代（Hyundai）汽車曾因TikTok竊車影片而掀起一波全美「偷車潮」，如今風潮雖已不如高峰期受到關注，但專家警告，問題可能遠未結束。由於部分舊款車缺乏基本防盜設備，加上相關竊車手法已透過社群媒體 廣泛傳播，這些車輛未來數十年仍可能成為竊賊目標。研究進一步指出，南加州洛杉磯 地區的相關竊車風險可能持續至2042年，甚至延續到2050年。

據加州郵報報導，研究人員指出，社群媒體和部分媒體報導，可能在客觀上助長這波現代、起亞竊車風潮。據相關資料，2023年這兩大品牌汽車竟占全美汽車失竊理賠案件的35%，而同年兩家車廠的汽車銷量仍持續成長。

研究人員根據洛杉磯警局（LAPD）的資料分析後認為，這種竊車風潮可能在洛杉磯地區至少持續至2042年，甚至可能延續到2050年。

研究人員認為，問題的一部分在於，雖然新款車輛陸續增加防盜功能，但缺乏相關防盜設備的舊款車輛，仍會持續流入二手車市場。這些車輛一旦集中進入經濟條件較差的社區，便可能使這些地區成為新的汽車竊盜「熱點」。換句話說，問題並不只是犯罪分子從一個地區轉移到另一個地區，而是那些容易成為犯罪目標的車輛，逐漸轉移到不同社區，進而改變汽車竊盜的地理分布。

為降低汽車遭竊風險，研究主要作者、UCLA人類學家Jeffrey Brantingham建議消費者購車時，確認車輛是否配備電子引擎防盜啟動器（electronic engine immobilizer）。如果車輛沒有這項設備，他建議車主加裝方向盤鎖（steering wheel lock），同時也應留意並及時安裝車廠提供的防盜安全更新。

現代與起亞此前曾遭36個州提起集體訴訟，最終促成兩家公司在2025年達成和解。根據UCLA發布的資料，兩家公司同意為相關車輛加裝符合「業界標準」的引擎防盜技術，並提供點火鎖芯保護裝置（ignition cylinder protectors）。