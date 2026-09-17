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南加、鳳凰城僑界迎雙十國慶 音樂美食遊行接力登場

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
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加州台灣同鄉聯誼會10月3日上午10時將在蒙市巴恩斯公園舉辦升旗典禮，結合舞龍舞...
加州台灣同鄉聯誼會10月3日上午10時將在蒙市巴恩斯公園舉辦升旗典禮，結合舞龍舞獅、和平鴿及多元族裔文化表演。（記者謝雨珊╱攝影）

為迎接中華民國115年雙十國慶，洛杉磯、鳳凰城地區僑界將舉辦一系列慶祝活動，從升旗、遊行、餐會、音樂會、文化展演到美食交流等，預計推出約25場活動，以不同形式呈現台灣文化與多元面貌。南加州各大僑團近日公布今年國慶系列活動內容，號召僑界團結支持台灣。

今年國慶系列活動將從9月陸續展開至10月底，其中包括兩場大型升旗活動。10月3日，加州台灣同鄉聯誼會將在蒙市巴恩斯公園舉辦升旗典禮，結合舞龍舞獅、和平鴿及多元族裔文化表演，展現台灣特色。10月4日，羅省中華會館將舉行升旗典禮及華埠封街遊行，延續傳統僑社慶祝國慶、支持中華民國的傳統。

除這兩場大型活動外，其他僑團將舉辦多場音樂、藝術及綜藝活動。其中比較特別的，是由僑委會從台灣請來的舞鈴劇場訪問團「生命之光」表演，該團曾在歐洲及日本等地演出獲不少人喜愛，並將分別在洛杉磯及鳳凰城兩地演出。

語言文化活動也是今年國慶系列亮點。美國加州客家會將透過客家美食、桐花彩繪及客語教學，帶參與者認識客家文化；台灣之歌僑社則將舉辦雙十國慶台語歌曲音樂會，透過一首首承載文化與故事的台語歌曲，呈現台灣多元語言與文化底蘊。

美食小吃活動同樣是國慶系列的亮點。AI教育基金會將舉辦「歡慶雙十台味小吃嘉年華」，邀請台南牛肉湯冠軍洪師傅、臭豆腐等台灣特色小吃登場，並融入原住民特色料理，邀請不同族裔共襄盛舉，透過台灣味讓更多主流社會認識台灣。

急難及安全議題也在今年的國慶活動系列中。南加州台美急難救助協會將邀請慈濟分享在人潮密集場所遇到槍擊等突發事件時的自保方式，洛杉磯僑界急難救助協會將聚焦強化台灣僑社韌性，提升面對突發事件及各項挑戰的應變能力。

駐洛杉磯台北經文處處長馬博元表示，身為外交官，長年在海外工作，往往也是透過僑界舉辦的國慶活動，才能感受到濃厚的節慶氛圍，聽聞南加州的國慶氣氛甚至比台灣國內更濃厚，非常期待首次與大家共度。

羅省中華會館主席聶澤英表示，南加州僑界中有不少廣東籍人士，一輩子甚至從未到過台灣，但對中華民國仍抱持深厚情感與支持，歡迎大家踴躍參與共襄盛舉。

今年雙十國慶活動場次多元、內容豐富，詳細日期、時間及活動資訊，可參考本報整理的圖表。

羅省中華會館將在10月4日上午10時舉行升旗典禮及華埠封街遊行，延續傳統僑社慶祝...
羅省中華會館將在10月4日上午10時舉行升旗典禮及華埠封街遊行，延續傳統僑社慶祝國慶、支持中華民國的傳統。（記者謝雨珊╱攝影）

駐洛杉磯台北經文處處長馬博元表示，聽聞南加州的國慶氣氛甚至比台灣國內更加濃厚，非...
駐洛杉磯台北經文處處長馬博元表示，聽聞南加州的國慶氣氛甚至比台灣國內更加濃厚，非常期待首次與大家共度。（記者謝雨珊╱攝影）

南加州各大僑團27日公布今年國慶系列活動內容，號召僑界團結支持台灣。（記者謝雨珊...
南加州各大僑團27日公布今年國慶系列活動內容，號召僑界團結支持台灣。（記者謝雨珊╱攝影）

2026年（115年）雙十國慶美西南加州僑界系列活動 資料來源：僑界活動彙整
2026年（115年）雙十國慶美西南加州僑界系列活動 資料來源：僑界活動彙整

精華 FAQ

  • 今年活動涵蓋升旗典禮、封街遊行、餐會、音樂會、文化展演、美食嘉年華及急難救助講座等，形式多元，預計約有25場，從不同角度呈現台灣文化與僑社凝聚力。

  • 10月3日由加州台灣同鄉聯誼會在蒙市巴恩斯公園舉辦升旗典禮，10月4日則由羅省中華會館舉行升旗及華埠封街遊行，延續南加州僑社慶祝國慶的傳統。

  • 活動除有舞鈴劇場「生命之光」演出、客家文化與台語歌曲音樂會外，也安排台味小吃嘉年華，以及槍擊突發事件自保與僑社韌性講座，兼顧文化交流與安全意識。

南加 加州 洛杉磯

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