加台聯雙十國慶升旗 邀墨日印團體共襄盛舉

加州台灣同鄉聯誼會會長、僑務委員劉煥君介紹今年雙十國慶升旗典禮及系列活動。（記者張庭瑜╱攝影）

從台灣文化走向多族裔交流，加州 台灣同鄉聯誼會（加台聯）今年擴大雙十國慶升旗活動，首度邀請墨西哥、日本及印度 等族裔團體參與嘉年華遊行與演出，並新增攝影及短影音比賽，希望吸引更多族群及年輕世代認識台灣。

加台聯15日宣布，中華民國115年雙十國慶升旗典禮將於10月3日上午8時30分在蒙特利公園市 巴恩斯公園（Barnes Park）舉行。當天除升旗典禮及嘉年華遊行，上午10時10分將有三架飛機飛越會場，另安排施放和平鴿及免費抽獎。

今年演出陣容加入更多族裔文化元素，包括墨西哥傳統舞蹈、日本語言學校學生太鼓表演，印度文化團體也將參與遊行，往年參與的演出團體則將繼續登台。中華旗隊隊長、嘉年華遊行召集人沈露茜表示，嘉年華遊行已有逾20年歷史，今年流程與去年大致相同，遊行順序將另行通知。另一項新增活動為「台灣之美」攝影及短影音比賽。參賽作品須於活動當天在現場拍攝，可運用國旗、遊行、文化表演及飛機飛越等活動元素創作。比賽分攝影與短影音兩組，短影音長度限15至60秒，投稿至10月10日下午5時截止。入圍作品將在加台聯臉書及Instagram進行人氣票選，得獎者預定於12月12日感恩餐會接受頒獎。

加台聯會長、僑務委員劉煥君表示，今年適逢美國建國250周年，不少族裔與台灣移民一樣，因追求民主自由來到美國。主辦方希望藉由國慶活動邀請不同族裔參與，「讓他們了解我們的文化，我們也了解他們的文化」，進一步拓展台灣社群與其他族裔交流。她說，短影音是年輕世代熟悉的傳播方式，也希望透過比賽增加青年參與。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張皓鈞表示，升旗典禮除慶祝國慶，也展現南加州僑胞的凝聚力。他指出，每年舉辦的活動要持續加入新意並不容易，今年主辦團隊增加多項新元素，也感謝工作人員及志工投入籌備。總統府國策顧問田詒鴻表示，升旗典禮呈現海外僑胞對台灣的情感與支持，海外鄉親也可藉此向不同社群介紹台灣，增加外界對台灣的認識。

活動當天，中華旗隊將帶台灣22縣市旗幟進場，加台聯另準備六都手持牌供民眾拍照。

加州台灣同鄉聯誼會15日公布今年雙十國慶升旗典禮、嘉年華遊行及攝影短影音比賽等活動內容，僑界人士出席支持。（記者張庭瑜╱攝影）