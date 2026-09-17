許惠欽寫「傳奇 」 讓夜市變創業孵化器

許惠欽希望在美國打造讓遊客「敢吃、安心吃」的夜市。（受訪者提供）

南加州羅蘭岡華人 「網紅夜市」，日前因衛生、交通等問題遭當局勒令停止。而在距離「網紅夜市」不遠處的一個廣場內，一個規模不大、但強調合法合規、固定在每周末經營的「傳奇夜市」（Legacy Park），因此更受民眾關注。

「傳奇夜市」創辦人許惠欽表示，夜市不應只是臨時聚集攤販、提供美食的場所，更可以成為多元文化交流及小型餐飲創業的「孵化器」。

許惠欽是資深物業管理者，他表示，「傳奇夜市」所在廣場，目前已更名為STC Rowland Legacy，而他打造夜市的初衷，就是希望突破傳統華人夜市概念。

他說，自己心中的夜市，不只是讓民眾「吃東西」，而是讓消費者在一個安全、舒適環境中，體驗不同族裔的飲食及文化。「我們希望做的是沉浸式多元文化體驗。」除了台灣、泰國、日本、菲律賓、中國大陸等地的美食，也可以配合不同族裔舉辦台灣節、日本節、墨西哥節等文化活動，讓夜市成為不同族裔交流的平台。

「傳奇夜市」平時規模不大，一般不到30個攤位。遇到大型特別活動，則可容納近100個攤位。許惠欽表示，規模大小不是夜市成功的唯一條件，如何建立穩定、長期且有秩序的經營環境，才更重要。

在許惠欽規劃中，夜市與攤商之間不是單純的「出租攤位」關係，而是經營夥伴關係。

他指出，許多華人新移民剛到美國，創業起步不容易。有些人有手藝，做得一手好菜，卻缺乏資金、場地及相關經營經驗，往往很難找到適合長期發展的平台。因此，他希望透過「傳奇夜市」提供固定的經營場所，讓攤商不用經常因場地更換而搬來搬去，也不必把大量精力花在處理場地、法規及周邊管理問題上，這些都由夜市營運方統一管理。

許惠欽表示，夜市前期需要投入相當大的資金，營業後也要持續投入，包括市場行銷、基礎設施及場地管理等。同時，主辦方還要承擔多方面責任，並與警局、消防、衛生、都市規畫、交通管理等不同政府部門協調。比較而言，個別攤商只要按照規定取得相關食品衛生許可，經營上的行政負擔相對較小。

如果攤商經營成功，希望進一步擴大事業，他也希望提供後續協助，包括擴充店面、協助轉型，甚至幫助攤商從小攤位發展成大餐館。

來自台灣的許惠欽表示，台灣夜市文化發達，美食種類豐富，已形成獨特觀光文化。不過，他認為，部分傳統夜市在政府審核、環境管理及品質安全保障方面仍存在不足。

因此，他希望在美國打造一個讓遊客「敢吃、安心吃」的夜市。他說，不希望只是一個華人消費的夜市。華人美食只是其中一部分，夜市更應該成為不同族裔共享的公共空間。

羅蘭岡「傳奇夜市」創辦人許惠欽。（受訪者提供）

強調合法合規、固定在每周末經營的「傳奇夜市」（Legacy Park）受到民眾關注。（受訪者提供）

許惠欽說，心中的夜市，不只是讓民眾「吃東西」，而是讓消費者在一個安全、舒適環境中，體驗不同族裔的飲食及文化。（受訪者提供）