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蒙市AI攝影機使用紀錄引質疑 市府、民團各執一詞

記者朱敏梓╱蒙特利公園市報導
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蒙特利公園市設置Flock自動車牌辨識攝影機，引發民眾對資料使用及隱私監管的討論...
蒙特利公園市設置Flock自動車牌辨識攝影機，引發民眾對資料使用及隱私監管的討論。圖為部分攝影機安裝位置。（取自蒙市市府官網）

蒙特利公園市34台Flock自動車牌辨識攝影機（ALPR）的15個月使用紀錄公開後，居民監督組織「DeFlock Monterey Park」分析後指出，警方查詢紀錄存在「廣泛的稽核失效」，部分搜索可能由外州執法機構及私人調查公司進行，恐違反加州法律及市府合約。市府官員則反駁，稱相關「業餘分析」扭曲數據，讓民眾對這項技術產生錯誤認知。

Flock攝影機利用人工智慧拍攝車輛、車牌及其他外觀特徵，資料會進入執法機構可查詢的數據庫。蒙市警方表示，系統僅用於尋找失竊車輛、辨識涉案車輛、尋找失蹤或高風險人士，以及根據時間和地點資料確認或排除調查線索。Flock Safety則禁止將系統用於移民及交通執法。

居民團體先前要求市府提供自2020年引進Flock攝影機以來的合約、財務紀錄、內部通訊、資料共享及隱私政策、技術紀錄和成效報告。目前市府僅公布2025年5月至2026年7月的查詢紀錄。

根據DeFlock分析，蒙市警局2025年10月3日曾以「henderson pd 25-16925」為由進行三次查詢。加州並無Henderson警局，但內華達、肯塔基及其他州均有同名警局。肯塔基州和德州的Henderson警局表示，沒有找到與這些查詢相關的紀錄；內華達州Henderson警局尚未回覆。

此外，蒙市警方2025年4月8日及5月2日曾五度以「Nova Investigation」為查詢理由。Nova Investigation是一家洛杉磯的私人調查公司。DeFlock認為，這些查詢可能觸及加州SB 34。該法禁止加州執法機構與外州公共機構或聯邦單位分享車牌辨識資料，並要求相關機構採取合理的資料安全措施。

該團體還發現，15個月內有188次查詢疑涉交通執法，理由包括「停車」、「停車罰單」及「交通」等，而交通執法是Flock合約禁止的用途。此外，有281次查詢未填寫理由，另有4799次沒有市府所稱稽核必需的案件編號，令外界難以有效追查。

蒙市警方表示，目前要求使用人員在查詢時輸入犯罪代碼，但「理由」欄位屬選填項目；在2025年12月以前，系統也未強制要求輸入犯罪代碼。市府仍在等待警方批准，才能向居民團體提供可辨識查詢者的個別使用者代碼，以及顯示哪些機構進入蒙市Flock網絡的存取紀錄。

DeFlock成員Alle Mims指出，紀錄中一度出現90分鐘內82次查詢的情況。由於缺少查詢者身分資料，外界無法判斷搜索是由同一名警員、蒙市其他單位，還是外部機構。

蒙市市長羅霈霆（Henry Lo）回應，現有資料中的查詢，均可獲得合理解釋，相關說法缺乏對執法政策及實務的了解。他強調，蒙市警局嚴格遵守包括SB 54及SB 34在內的州法，並持續檢查ALPR資料的使用情況，確保聯邦或外州機構沒有不當取得資料。

精華 FAQ

  • 民團指出，15個月內有大量查詢未填案件編號與理由，還出現疑似外州警局與私人調查公司使用情形，認為稽核機制失靈，難以確認資料是否被合法使用。

  • 他們點名以「henderson pd 25-16925」為由的查詢，以及以「Nova Investigation」作為理由的多次搜索，認為可能涉及外州或私人單位使用，並可能牴觸SB 34與Flock合約限制。

  • 警方表示查詢主要用於找失竊車輛、涉案車輛與失蹤者，且正依州法管理；市長則稱相關指控缺乏執法實務理解，強調市府持續檢查資料使用，避免外部機構不當取得。

蒙特利公園市 加州 人工智慧

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