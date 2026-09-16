橙縣漢庭頓灘建案拖延 州府擬再重罰

漢庭頓灘市近年來與州府出現住房爭議。（漢庭頓灘市官網）

紐約郵報報導，橙縣 漢庭頓灘市（Huntington Beach）住房爭議持續延燒。根據橙縣紀事報，州府官員本月8日向法院遞交申請，主張該市至今仍未達到解除懲罰所需條件。加州 監管機關認定，儘管這座濱海共和黨 重鎮已在今夏通過一項新的住房法規，但仍未完全符合州法，故向法院建議對其再次祭出重罰。

多年來，漢庭頓灘市一直因住房政策問題，與沙加緬度州府爭執不休。橙縣高等法院法官巴卡（Katherine Bacal）數月前裁定，該市需支付自2025年元旦起、每月1萬美元罰款，累計共17萬美元。為阻止這項罰款繼續累積，今年6月市府通過新的住房規畫，稱該計畫將為2030年底前，興建超過1萬3000戶住房鋪路。

但這段喘息時間恐相當短暫。巴卡先前暫停上述罰款，以等待加州住房與社區發展廳審查該市更新後的住房計畫。法官當時警告，若州監管機關認定該市仍未「實質遵守」法律規定，可能重新恢復罰款，甚至加碼其他懲罰。

如今，州府認定此情況已發生。根據最新提交予法院的文件中，引用一封8月18日的信函稱，加州住房與社區發展廳認為，該市尚未完成必要的土地分區（Zoning）變更，先前通過的新住房計畫未能達到法律要求。州府直言，若沒有這個具法律執行力的土地變更，該市新通過的住房計畫，充其量只是「紙上談兵」。

州監管機關目前要求法院恢復每月5萬美金罰款。這也是巴卡先前裁定，若該市未能在5月28日期限內達成要求所需支付的罰金。罰款將撥入州政府住房信託基金，用於支持可負擔住宅及協助民眾購屋的相關計畫。

這場爭議核心，在於加州「住房要素法」。該法要求各城市依照預估住房需求，規畫自身應負擔的住宅供給分額。該法並未強制要求漢庭頓灘市自行建造數千套住房。相反地，該市需制定分區和其他規範，允許私人開發商建造州政府分配的住房。

而多年來，漢庭頓灘市一直透過司法途徑抗拒這項命令。加州檢察長邦塔（Rob Bonta）2023年因該市未能通過符合州法要求的住房計畫，對其提起訴訟。市府官員反駁稱，漢庭頓灘市屬於特許城市，面對州府住房規定時，應享有較大自主權。