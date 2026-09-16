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行醫從政、服務社區、推廣辣油... 6組華人締造歷史 華博表揚

記者子為／蒙特利公園報導
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華美博物館將於9月26日舉辦第30屆「歷史締造者頒獎典禮」，主題為「開拓者、發聲...
華美博物館將於9月26日舉辦第30屆「歷史締造者頒獎典禮」，主題為「開拓者、發聲者、遠見者」。（記者子為/攝影）

亞凱迪亞首位亞裔市議員、把四川辣椒醬推向全球市場……，六組在政壇、教育、新聞、商業及社區服務領域留下足跡的華人，將成為華美博物館第30屆「歷史締造者頒獎典禮」主角。華美博物館將於9月26日舉行、主題為「開拓者、發聲者、遠見者」的活動中表揚受獎者。

館長張耀龍表示，這項頒獎典禮30年前創立，最初透過募款協助博物館開館，之後持續支持營運及發展。儘管早期華埠許多建築隨時間與城市開發消失，其歷史仍是洛杉磯不可分割的一部分。華美博物館近日完成自2003年以來首次擴建，當代展覽空間增加近一倍，讓館方有更多機會呈現華人社區故事。

方樹強表示，他約25年前曾擔任該典禮義工，如今再度參與深具意義。（記者子為/攝影...
方樹強表示，他約25年前曾擔任該典禮義工，如今再度參與深具意義。（記者子為/攝影）

加州州眾議員方樹強表示，他約25年前曾擔任該典禮義工，如今再度參與深具意義。「華裔美國人的歷史，就是美國歷史。」博物館在當前充滿挑戰的時刻，保存並傳揚華人故事尤其重要。

本屆「呂國芳博士終身成就獎」由醫師張勝雄與妻子張馬敏妹獲得。張勝雄在聖蓋博谷行醫，1994年成為亞凱迪亞首位亞裔市議員；張馬敏妹則創辦亞凱迪亞中文學校，推動中文及中華文化教育。張勝雄笑言，妻子因旅行未能出席記者會，但「她做得比我更多，更配得這個獎」。

「社區傳承暨影響力獎」得主李健民長期支持華人文化及非營利機構。他表示，疫情期間曾運用工廠資源，向僑社提供防疫物資，希望這份榮譽鼓勵更多人盡己所能回饋社會。

從事新聞工作數十年的陳孟晉獲頒「社區之聲獎」。他1995年加入NBC4，長期報導南加州重大議題，也曾製作亞裔政治影響力、中文學校及二戰華裔退伍軍人系列報導。今年稍早自電視台退休後，他轉任基督教牧師。

食品品牌Fly By Jing創辦人高婧玄獲「文化影響力獎」。她將四川風味及香脆辣油介紹給全球消費者，帶動美國市場的辣椒脆油熱潮。前美國南加州華人社團聯合會主席陳慧碧則獲「劉成威法官遠見獎」，肯定其在商業、文化及社區服務方面的投入。

華美博物館之友董事會主席阮桂銘同時宣布，ABC 7新聞台副總裁陳國馨（Pam Chen）獲本年度「會長卓越貢獻獎」。館方表示，她是首位掌舵洛杉磯網絡電視台新聞部的亞裔美國人。阮桂銘並感謝贊助商提供捐款及拍賣品，邀請社區透過參與晚宴，支持博物館繼續保存華人歷史。

精華 FAQ

  • 本屆典禮主題為「開拓者、發聲者、遠見者」，將於9月26日舉行，目的在表揚6組在不同領域留下足跡的華人，並持續籌募資源支持博物館營運與保存華人歷史。

  • 張勝雄在聖蓋博谷行醫，並於1994年成為亞凱迪亞首位亞裔市議員；張馬敏妹則創辦亞凱迪亞中文學校，長期推動中文與中華文化教育，因此共同獲頒終身成就獎。

  • 李健民因支持華人文化與非營利機構獲社區傳承暨影響力獎；陳孟晉以多年新聞報導獲社區之聲獎；高婧玄以Fly By Jing推廣四川辣油獲文化影響力獎，陳慧碧則獲遠見獎，陳國馨獲會長卓越貢獻獎。

亞凱迪亞 亞裔 華埠

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