紐約米其林餐廳Wenwen台灣美味 華航10月上機

商務艙是極具創意的台式風味點心，首波主打是香辣麻婆麻糬貓耳朵。（華航提供）

讓旅客登上華航 就能沉浸在台灣敘事中，中華航空在美國首次與紐約的米其林推薦餐廳Wenwen展開跨界合作，餐廳創辦人暨主廚史官（Eric Sze）與台灣和華航淵源頗深，他不僅是土生土長的台灣小孩，其母親也曾是華航空乘。

華航北美地區行銷協理張邱驊表示，10月1日起華航xWenwen聯名餐點將於洛杉磯 （LAX ）及安大略（ONT）出發飛往亞洲航班上全艙等同步推出精選招牌菜色，同時當天前100名旅客還會獲贈史官新書一本，先到先得。

他表示，經濟艙會提供台灣家喻戶曉的經典滷肉飯、豪華經濟艙是香煎豬五花佐大蝦海陸油飯，搭配香煎豬五花、鮮蝦與海膽奶油糯米飯的完美結合。商務艙是極具創意的台式風味點心，首波主打香辣麻婆麻糬貓耳朵。旅客還可期待更多台灣代表性菜色，包括紅燒五花肉、牛小排麵、花雕蛋豆腐等。豪華經濟艙旅客於班機起飛24小時前可透過華航網站預訂餐點。 未來北美地區還會持續努力尋求高品質美食或是高品質品牌合作。

史官現場烹飪香煎豬五花佐大蝦海陸油飯，他使用美國煙熏培根搭配其獨家秘製的海膽黃油，讓這道油飯充滿多層次豐富口感，其香味瞬間讓現場賓客垂涎欲滴。他表示，從小就品嚐諸多華航機上美食，留下深刻記憶，希望作為新一代繼續撰寫台灣美食故事，共同傳遞華航長久以來串聯世代家庭往返北美與台灣之間的深厚情感。他多年來一直致力透過美食讓世界看見台灣的美，除經營餐廳，也跨足媒體領域，曾為Munchies、Bon Appétit、First We Feast及Eater等主持節目，部分節目已在華航機上娛樂系統播放。

目前華航還在進行限時勞工節特惠，即日至18日從北美飛往亞洲各大主要城市機票最低750美元起。出發日期適用於10月至2027年5月(加拿大出發適用11月至2027年5月)。華航亦持續與洛杉磯泰國觀光局推出系列合作，魅力泰國促銷活動將持續到9月30日，搭乘日期同樣涵蓋秋季、冬季和春季。欲了解更多資訊，請至華航北美地區官網china-airlines.com/us/zh

華航北美地區行銷協理張邱驊（左一）和駐洛杉磯台北經文處觀光組組長林宜錚（左二）品嚐香煎豬五花佐大蝦海陸油飯。（記者張宏／攝影）

中華航空在美國首次與紐約的米其林推薦餐廳Wenwen展開跨界合作，10月1日開始推出充滿台灣味的美食。（記者張宏／攝影）

中華航空15日在長堤舉辦記者會，宣布和紐約的米其林推薦餐廳Wenwen展開跨界合作，10月1日開始推出充滿台灣味的美食。（記者張宏／攝影）

中華航空在美國首次與紐約的米其林推薦餐廳Wenwen展開跨界合作，推出的豪經餐美食。（記者張宏／攝影）

華航北美地區行銷協理張邱驊表示，不論是畢業旅行、返鄉探親，或前往亞洲度假，機上餐點能喚起遊子鄉愁與懷舊情懷，同時展現風靡大眾台灣在地風味，將「台灣味」完美帶上雲端。。（記者張宏／攝影）