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Wenwen台青主廚史官 用融合放大台味

記者張宏／洛杉磯報導
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33歲的台灣青年史官（Eric Sze）近日出版新書。（記者張宏／攝影）
33歲的台灣青年史官（Eric Sze）近日出版新書。（記者張宏／攝影）

從思鄉自學台菜，到獲得米其林推薦，再把台灣味帶上高空，33歲台灣青年史官（Eric Sze）是紐約兩家餐廳的老闆兼主廚，他設計的飛機餐將在10月1日登上中華航空的飛機。談及對台灣料理的融合，他說，為台菜固有記憶加入新鮮感，不僅放大台菜精髓，還讓更多人對台灣產生好奇。

出生成長於台灣，18歲赴美，最後在紐約布魯克林扎根的史官，靠著對美食的熱愛，誤打誤撞進入餐飲業。原本只為解思鄉之情開始自學家鄉菜，結果從此愛上。

他坦言自己「口味有點重」，但最喜歡的台灣料理沒有固定答案，「那要看當天的心情」，豬大腸、下水、黑白切等台灣庶民美食，都是他的愛好。這份對食物的熱愛，也反映在他的料理創作，他不刻意追求過度精緻，而是希望保留台灣料理本身濃郁直接和令人滿足的特色。如今他在紐約餐飲一級戰區經營886和Wenwen兩家餐廳。他形容Wenwen是一種「稍微高調一點的大排檔」，把台灣人熟悉的街頭味道帶進紐約社區。

史官說，Wenwen名字取自媽媽和太太名字裡的Wen，作為米其林推薦餐廳，Wenwen並非傳統意義的高檔餐廳，他更希望大家能在輕鬆氛圍裡吃飯喝酒，他尤其重視料理與人的距離，希望台菜不只停留在華人社群，而是能讓更多不同背景的食客認識台灣。

日式西式食材是放大器 內核是台灣味

史官料理方式沒有完全複製傳統台菜，他從熟悉的台灣味出發，加入不同文化食材與元素因地制宜。他形容其料理帶有一定程度的融合，但他說，因為在台灣長大，很熟悉台式味道和台菜精髓，因此即使加入不同國家食材，料理內核仍然是台味。

這種思維也體現在他與華航合作設計的飛機餐中。他說，因為媽媽曾是華航空服員，從小他就搭乘華航吃著飛機餐長大。這次能參與華航飛機餐設計感覺很榮幸，為此他花大量時間研究如何讓餐廳料理適應飛機的加熱環境，因為飛機餐與餐廳現場出餐不同，重新加熱後，食物濕度、溫度和口感都會改變。因此在設計菜色時，特別重視食物重新加熱後的狀態，同時利用不同食材放大台灣料理味道，如油飯中使用美國雙層煙熏培根，利用培根帶來類似臘肉香氣，再搭配海膽奶油，讓熟悉的台灣油飯多了不同風味。

他說，一道菜不只是把食物端到旅客面前，更重要是讓旅客對台灣產生好奇。好的融合是第一口覺得熟悉，第二口開始發現有新東西，他未來可能推出牛油乾拌麵，以延伸台灣人對牛肉麵的情感。「台灣菜其實有很多創意方向和有趣小方法，用這些方式讓更多年輕人喜歡台菜」。

史官從自己熟悉的台灣味出發，加入不同文化食材與元素因地制宜，比如用清酒代替米酒。...
史官從自己熟悉的台灣味出發，加入不同文化食材與元素因地制宜，比如用清酒代替米酒。（記者張宏／攝影）

史官認為一道菜不只是把食物端到旅客面前，更重要是讓旅客對台灣產生好奇。（記者張宏...
史官認為一道菜不只是把食物端到旅客面前，更重要是讓旅客對台灣產生好奇。（記者張宏／攝影）

精華 FAQ

  • 他18歲赴美後在紐約布魯克林扎根，因思鄉開始自學家鄉菜，沒想到越做越有興趣，最後憑熱愛進入餐飲業，並開設兩家餐廳。

  • Wenwen不是傳統高檔餐廳，而是他口中的「稍微高調一點的大排檔」，希望在輕鬆喝酒吃飯的氛圍中，把台灣街頭味道帶進紐約社區。

  • 他特別考慮飛機餐加熱後的濕度與口感，像油飯加入美國雙層煙熏培根和海膽奶油，用異國食材放大台味，讓熟悉的料理出現新鮮感。

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