南加12托兒業者 涉詐領千萬補助

遭聯邦檢方起訴的Turkiya Alawad，在聖地牙哥登記經營家庭托兒設施。圖為網路托兒服務平台刊登的該設施頁面。（網站截圖）

托兒所幾乎不見孩子，政府補助卻照領不誤。據ABC 7電視台報導，司法部與國稅局 刑事調查局15日在聖地牙哥 聯合公布，南加 州12家庭托兒業者涉嫌偽造兒童出席紀錄，長期詐領政府托兒補助，涉案金額逾1000萬美元。12名被告已於10日被捕，起訴書15日解封。

檢方指出，被告均稱經營持有執照的家庭托兒設施，逐一申報每名兒童的到托日期與時段以領取補助，但這些場所實際上鮮少、甚至從未有兒童就托，虛報時間從數月到數年不等。部分被告申報期間人甚至不在美國，例如63歲的Turkiya Alawad被指2024年1月1日至30日身在海外，仍為這段期間申領補助。25歲的Abdulrahman Alawad則被控申報3月及4月提供托兒服務，但檢方指出，監視畫面顯示，只有州政府檢察員到場稽查當天，才有兒童進入其托兒所；他2025年涉嫌領取逾30萬美元，其他部分被告詐領金額更超過100萬美元。

此案與明尼蘇達州近年爆發的托兒及供餐補助詐欺案相似。明尼亞波利斯托兒中心Future Leaders Early Learning Center負責人、50歲的Fahima Mahamud今年7月承認電匯詐欺及共謀詐騙美國政府罪名，她被控向州托兒補助計畫虛報約460萬美元，並透過非營利組織「餵養我們的未來」（Feeding Our Future）的兒童供餐計畫詐領逾85萬美元。該組織創辦人Aimee Bock去年遭陪審團定罪，今年5月因主導這起涉案約2.5億美元的疫情期間供餐補助詐欺案，被判500個月（逾41年）監禁，目前已提出上訴。