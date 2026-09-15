洛杉磯奧運商機 華人業者搶卡位

南加華人各業者積極卡位洛杉磯奧運，從左至右依次是中國奧運自行車選手顧艷、美國奧運游泳銀牌得主Kara Lynn Joyce、奧運會跳水銅牌得主李德亮、錢懿、劉璐、奧運會體操銀牌得主國林躍、南加北京大學校友會理事徐蕾。（記者張宏／攝影）

距離2028年洛杉磯奧運 有近兩年時間，奧運不只是體育賽事，也將帶動住宿、交通、票務、旅遊、媒體傳播、內容製作及科技服務等相關領域。隨著籌備工作逐步展開，華人 科技、旅遊、媒體及內容等行業業者，也開始從不同專業領域參與相關準備，希望透過各自的專業與資源，為這場全球性盛會提供服務。

AI代理應用於旅行規畫，DigATrend與TripGuru代表林巧慧（Khiow Hui Lim）表示，其團隊定位並非傳統旅行社，而是以科技與內容為核心，透過平台整合酒店、交通、票務及其他旅遊資源，讓旅行社、供應商及個人業者加入，形成旅遊服務網絡。平台並不是要取代旅行社，而是利用科技協助旅行業者提升服務效率。AI可以進行行程規畫與資源匹配，再由旅行社或具備當地服務能力的合作夥伴負責實際落地，包括交通、接送、導遊及團隊接待等，形成「AI規畫＋平台整合＋業者落地」的服務模式。

Agentic AI（代理型人工智慧）未來可讓旅客直接提出目的地、人數、住宿預算及活動偏好等需求，AI根據資料庫及旅遊供應鏈進行行程規畫，並銜接住宿、交通等服務。也就是說，AI角色將從單純提供資訊，逐步延伸到協助整合實際旅遊服務。

在奧運相關票務及科技服務方面，林巧慧透露，團隊也正與相關國際票務及科技業者推進合作，進行中美兩地系統的技術對接，內容涉及系統接口、資料交換及合規管理，希望透過科技協助提升大型國際活動的票務管理及服務效率。

運動員、品牌與內容產業形成跨界合作，華人業者錢懿計畫連接運動員、品牌、好萊塢內容製作團隊、媒體平台、創新科技，及美國與亞洲市場，透過紀錄內容、社交媒體、國際傳播、現場活動及品牌體驗等不同形式，記錄運動員成長故事，也讓更多觀眾了解體育背後的人物與文化，最大化運動員商品價值。

錢懿表示，隨著洛杉磯奧運籌備逐步展開，華人業者參與方式也更加多觸角，除傳統賽事服務與接待，也延伸至運動員、內容製作、媒體傳播、科技應用及跨文化交流等領域。