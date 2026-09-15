派拉蒙：若併購華納談判無著 10月起搬離加州

好萊塢百年電影業的象徵之一派拉蒙高層表示，如果派拉蒙收購華納兄弟探索公司的交易和解談判無果，公司可能從10月1日起啟動撤離加州的程序。（Paramount）

好萊塢百年電影業的象徵之一派拉蒙（Paramount）高層表示，如果加州 總檢察長邦塔（Rob Bonta）不願就派拉蒙收購華納兄弟探索公司的交易展開和解談判，公司可能從10月1日起啟動撤離加州的程序。

派拉蒙全球執行長David Ellison的公開表示在洛杉磯政界、影視業及地方經濟界投下震撼彈。最新報導顯示，派拉蒙主席兼CEO Ellison甚至已經向高層提出具體撤離構想，可能考慮田納西州 或德州 等地。若最終交易成功，合併後的派拉蒙與華納兄弟也可能一併重新布局。

這場風波的核心，是派拉蒙提出約1110億美元的華納兄弟探索公司收購案。包括加州在內的12州檢察長聯盟，對交易提出反壟斷訴訟，擔心兩大娛樂企業合併後造成市場力量過度集中。邦塔之前更表示，派拉蒙以搬離加州作為談判籌碼，不能迫使州政府放棄反壟斷立場。

但對洛杉磯而言，這場法律與企業之間的角力，遠不只是華納併購案本身。派拉蒙在好萊塢的歷史可追溯超過一個世紀，其位於Melrose Ave.的製片廠，不只是公司辦公及製作基地，更是好萊塢電影文化的重要象徵。從《日落大道》、《教父》到眾多經典電影，派拉蒙片廠長期與好萊塢這個名字緊密相連。

根據《The Hollywood Reporter》報導，如果派拉蒙真的大規模撤離，受到衝擊的不只是片廠員工。洛杉磯縣經濟界最新估算指出，若派拉蒙總部及相關業務全部離開加州，最嚴重情況可能造成近5萬8000個工作受到影響，每年損失的經濟活動超過210億美元。另一項分析則估計，派拉蒙本身及相關影視業務的撤離，可能造成數千個直接及間接影視工作流失。這對目前已經面臨影視製作外流的洛杉磯，更是一記重擊。

由於製作成本、稅務優惠及各州積極爭取影視產業，加上串流媒體改變傳統電影電視製作模式，越來越多影視項目近年轉往喬治亞、紐約、加拿大、英國等地。加州政府近年也不斷增加電影電視製作稅收優惠，希望把流失的製作活動拉回來。就在派拉蒙撤離風波升高之際，加州電影委員會日前仍向派拉蒙及CBS兩部電視製作案提供超過3700萬元的稅收抵免。

但更值得注意的是，派拉蒙目前並非單純「不想留在洛杉磯」。Ellison本人據報仍希望留在好萊塢，但公司與加州政府之間的併購訴訟，讓「搬家」成為施壓談判的重要籌碼。派拉蒙若真的離開，洛杉磯就業、房地產、餐飲、攝影棚、製作公司、地方稅收入或將受到影響。

因此，10月1日可能成為這場風波的重要時間點。若邦塔與派拉蒙無法在華納併購案上取得突破，這家與好萊塢歷史幾乎融為一體的老牌電影公司，是否真的會踏上離開加州之路，不僅牽動派拉蒙與華納兩大影視巨頭，也將考驗洛杉磯「世界娛樂之都」的地位。