飲食文化融入奧運 洛杉磯小企業摩拳擦掌

2028奧運在洛杉磯舉行，勢必為該市及南加州帶來龐大遊客消費進帳。當地的小型企業如啤酒公司兼店舖Audio Graph現正準備如何迎接商機。圖為該公司網上宣傳照。（Audio Graph啤酒公司官網截圖）

繼今年世界盃足球賽事在包括洛杉磯 等多個美國城市舉行過後，2028年洛城再次迎來第二個國際盛事，就是2028奧林匹克運動會亦將在洛城開展，勢將吸引數以百萬遊客蜂擁前往南加州，在當地消費而帶來可觀收入。

CBS News報導，當地的小企業東主已深知後年帶來的黃金商機，並已作好準備。

Cristina Ward和她的丈夫Trevor在洛杉磯市中心創立了Audio Graph啤酒公司，但卻於過去六年來，受到多次打擊，包括新冠疫情、好萊塢罷工，以至通貨膨脹等帶來的一系列重創。今年夏天的FIFA世界盃吸引了大量觀眾前來觀賽，而他們的啤酒廠距離洛城市中心的Crypto體育館和洛杉磯會展中心（LA Convention Center），只有數個街區之遙，他們希望能夠吸引到2028年洛城磯奧運 會的客流前來光顧。

Ward說：「我想讓每個人都知道，如果你來洛杉磯市中心，一定要來我的啤酒公司看看。」

洛杉磯奧運 執行長Reynold Hoover也意識到奧運將對該地區的小企業產生帶來的商機，而「洛杉磯奧運」（LA28）作為非營利機構目前已僱用約1000名員工，Hoover預計兩年後，員工人數將增至約5000人。像Audio Graph這樣的當地小型企業已經感受到LA28總部附近的員工正在增多。

Hoover是一位曾在白宮和聯邦緊急事務管理局（FEMA）工作的退役陸軍中將，目前他正致力為洛城奧運配備後勤和組織方面的專業運作。他告訴洛杉磯CBS電視台，其團隊正在與該地區的企業商家們接洽，尋求與LA28建立夥伴合作關係。他說：「我們正在將洛杉磯的飲食文化融入我們的計畫中，這環節正能說明洛城特色。」

其中一種方法是透過洛杉磯市官方網站RampLA，讓有興趣的企業主登記以接收商機訊息提示，並申請奧運會期間的各種機會，例如提供冰塊或將餐車開到賽事現場。Hoover鼓勵企業競投LA28的官方合約，並為奧運期間其他非官方的商機做好準備。