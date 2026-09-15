曾勞改18年 華人鋼琴家程定一85歲去世

華人鋼琴家、教育家程定一去世，享年85歲。（記者邵敏／攝影）

知名華人 鋼琴家、教育家程定一（Daniel Cheng），於8月22日中午12時03分在紐約去世，享年85歲。上世紀60年代，身在中國的程定一想要出國留學，卻被逮捕，後經歷長達18年的勞改歲月，但他始終堅持對音樂的熱愛，移民美國後致力於鋼琴教育，一生桃李滿天下。

程定一追思會，13日下午在洛杉磯 縣惠提爾（Whittier）玫瑰山紀念公園華園舉行，當天，親友、學生及各界人士到場悼念。會場莊嚴肅穆，鮮花環繞，現場播放程定一生前影像，追憶這位一生與鋼琴及教育相伴的音樂家。

女兒Katy在追思會上分享父親程定一的故事。（記者邵敏／攝影）

程定一出生於音樂家庭，5歲開始學習鋼琴，15歲時在上海音樂學院入學考試中名列第一。1960年，他進入上海音樂學院本科就讀，師從著名鋼琴教育家馬思蓀、李翠貞等教授，成為當時備受矚目的青年鋼琴家。

然而，人生道路並未一路順遂。由於當時對校園內動蕩的政治環境、以及他這種環境對學業造成的嚴重干擾感到不滿，程定一冒險嘗試出國求學，但這一行動導致他於1960年被捕。隨後，他以政治犯身分被判刑，關押於上海監獄，後被送往安徽勞改場所。在接下來的18年，程定一經歷極其艱苦的磨難，這段漫長而殘酷的歲月，足以讓許多人失去生活的信念，但他始終沒有放棄對鋼琴的熱愛。

1979年，程定一獲政治平反，並取得上海音樂學院補發的畢業文憑。但多年的繁重體力勞動嚴重損傷這位音樂家的雙手，他無法再像過去一樣從事專業演奏，此後，程定一將人生重心逐漸轉向音樂教育，先後任教於安徽師範大學、上海音樂學院，把自己的音樂知識與演奏經驗傳授給下一代。

1989年移民美國後，程定一長年從事鋼琴教學，成為北加州華人音樂界備受尊敬的鋼琴教育家。他的教學不僅重視基礎訓練和嚴格的技術要求，也特別強調音樂表現力，以及真實、原創的音樂表達。

資料顯示，程定一曾教過200多名學生，這些學生累計獲得超過120項獎項、蕭邦基金會獎學金。