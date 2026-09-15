美國華人開餐廳 存活率縮水5倍？

機器人未來進入家庭可能只要五年。（記者張宏╱攝影）

美國華人 餐廳開店存活率縮水五倍以上？第八屆中美餐飲峰會日前在亞凱迪亞 舉行，業者表示，美國餐飲市場已不再是憑藉味道好就能開店賺錢的時代，「極大」和「極小」成為業者開店新趨勢；或擴大規模與市佔率，或專精特殊品類，定位模糊的中間玩家恐最先被淘汰。

北美亞洲餐飲行業非營利組織NAAFIA發起的Taste of Asia（TOA）主辦的第八屆中美餐飲峰會，今年邀請資本、AI、日本 上市企業、餐飲連鎖企業及本地餐飲業者參與，希望從不同角度討論亞洲餐飲業面臨的衝擊。

TOA創辦人Cosmo Hu表示，目前餐飲業最大的問題，是供需關係發生變化。以前一家餐廳開起來可能幾個月就能回本，現在如經營不好，五年都未必能回本。

同時，市場更新速度加快，消費者可支配資金有限，外出吃飯頻率下降，餐飲業成本上升與消費者支付能力下降之間的矛盾，正變得更加突出。比如，消費者對性價比和是否給小費問題更加敏感，且消費者不再單純因為品牌、噱頭或流行就願意買單，而是開始比較產品、價格、品質、體驗及實際價值，追求花20美元，能吃到40美元的價值。

她說，競爭者已不再只是傳統本地餐飲業者，原本不做餐飲的人，中、日、韓等國餐飲人都來美國開店，過去「味道好就能賺錢」的紅利期已過去。如果說過去可能約30%餐廳能夠存活下來，現在可能只剩5%左右。餐飲未來趨勢是極大或極小兩個極端，大企業如麥當勞和熊貓快餐靠規模、管理能力和資源形成優勢，小而精的餐廳則不盲目擴張，追求精準抓住細分市場，鎖定特定地方菜系和品類，如新疆米粉或雲南米線等，精準抓住一群消費者，做到單店高盈利。而中間定位的餐廳，沒有規模優勢，也沒有鮮明特色，生存將越來越難。

飲品或成為餐廳低投入和增加營收的突破口，科技業者朱孟儀表示，飲品可能只占餐廳15%至20%的營收，卻可能貢獻20%至30%的利潤。餐廳如能提供健康、好喝、好看的水果茶等，就能增加家庭消費者的選擇，也是社媒常熱議產品，能增加曝光打卡。

中國飲料新品也在快速進入美國的華人市場，飲料批發業者Joann Chan表示，華人消費者對中國大陸飲料市場的新產品和口味接受度較高，他們一款「爆品」每個月可出貨約一個貨櫃，且是全美供應。以前中國流行品，美國華人市場過一段時間才跟上，現在中美飲料潮流基本同步；甚至中國準備上市的新品，美國已開始洽談。無糖和健康茶飲料，還是當下熱點。

機器人進入家庭只要五年？機器人業者表示，目前一台機器人成本約3萬美元，五年後可能降到1萬美元，預計屆時家庭將有越來越多標準化烹飪工作交給機器完成。現在機器人重點不只是炒菜，而是進入備餐、送餐、服務等流程化工作。比起機器人炒菜口味，他們更關注可被固定和標準化的工作流程，如沙拉店和冷食等，相對容易將製作流程拆解成固定步驟，也更適合機器人負責。

中國飲料新品也在快速進入美國華人市場，飲料批發業者Joann Chan（左）表示其「爆品」每個月可出貨約一個貨櫃。（記者張宏╱攝影）

第八屆中美餐飲峰會25日在亞凱迪亞舉行，餐飲業者積極探討未來發展。（記者張宏╱攝影）

北美亞洲餐飲行業非營利組織NAAFIA發起的Taste of Asia（TOA）創辦人Cosmo Hu（右）和Amy段。（記者張宏╱攝影）