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洛杉磯華埠獲資助 提升社區服務

記者子為╱洛杉磯報導
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洛杉磯華埠商業發展區近日獲得McCourt Partners 2026年「完善社...
洛杉磯華埠商業發展區近日獲得McCourt Partners 2026年「完善社區基金」補助。圖為華埠街景。（記者子為╱攝影）

洛杉磯華埠的街道清潔、安全巡邏及文化活動將獲得更多資源。洛杉磯華埠商業委員會、又稱華埠商業發展區（Chinatown BID），近日宣布獲得McCourt Partners2026年「完善社區基金」（Building Together Fund）補助，資金也將用於支援華埠傳統老字號及小型商家，但公告未透露具體金額。

華埠商業發展區表示，這筆補助將協助擴大現有社區服務，包括維護街道、清除塗鴉、進行公共安全巡邏及舉辦文化活動，同時推廣華埠特色，吸引更多民眾到訪。

華埠商業發展區執行主任于千（George Yu）表示，感謝McCourt Partners長期支持華埠，這項資助將讓組織擴大服務範圍、深化服務內容，繼續推動各項活動，打造一個具有文化底蘊的特色目的地。

華埠商業發展區長期協助本地商家、維護公共空間及保存華埠文化。金龍酒家負責人Jeanne Lam指出，從每天維持街區整潔與安全，到舉辦吸引遊客、促進社區互動的活動，華埠商業發展區的工作隨處可見；此次資助意味著居民及小型企業將獲得更多資源。

McCourt Partners總裁Jordan Lang認為，華埠商業發展區已成為深受居民與商家信賴、融入社區日常運作的機構，其工作符合「完善社區基金」投資在地組織、為社區帶來實際成果的宗旨。

「完善社區基金」主要支持洛杉磯各地提升社區包容性、連結性及應變能力的計畫。此次資助也讓McCourt Partners與Blossom Plaza、遠東廣場（Far East Plaza）、金龍酒家及Grand Star Jazz Club等華埠企業，共同投入當地經濟發展與文化保存工作。

McCourt Partners是一家家族經營的房地產開發、投資及管理公司，業務涵蓋辦公、酒店、住宅及混合用途開發項目。該公司也參與擬議中的洛杉磯空中快速運輸系統，計畫興建連接市區與道奇球場的零排放纜車。

精華 FAQ

  • 華埠商業發展區獲得McCourt Partners 2026年「完善社區基金」補助，重點在支持社區包容性、連結性與應變能力，並強化華埠在地服務與文化保存。

  • 資金將用於街道維護、清除塗鴉、公共安全巡邏及舉辦文化活動，同時也會推廣華埠特色，吸引更多民眾到訪並提升社區整體能見度。

  • 執行主任于千與金龍酒家負責人都認為，這筆資助能擴大服務範圍、深化社區工作，讓居民與小型企業獲得更多資源，也有助於經濟發展與文化保存。

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