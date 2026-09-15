先收購再學習 日集團用新招進軍美國

第八屆中美餐飲峰會日前吸引大量餐飲業者出席。（記者張宏╱攝影）

亞洲餐飲進入美國市場，第一步不一定是開新餐廳。面對法律、人才及營運成本等瓶頸，日本 餐飲集團美國代表分享出海新玩法，與其從零開始高成本試錯，不如先收購一家現有餐廳，邊經營邊熟悉市場，再尋找適合自身特色的產品與打法，可能更省時、省力，也省下試錯成本。

日本飲食集團海外事業負責人岡田雅道（Masamichi Okada） 日前在第八屆中美餐飲峰會上分享「同一家餐飲集團，為什麼在日本、中國、美國要用三套打法？」他表示，中國目前是其三個市場中最具挑戰的市場。中國餐飲市場競爭非常激烈，本土餐飲品牌數量龐大、消費者更加重視價格與性價比，且餐飲品牌更新、淘汰速度快，日本品牌進入中國後，不能單純複製日本模式，必須針對當地消費者、價格、產品及經營方式進行調整。他們集團當時在日本擁有約20個品牌，但進入中國市場時，沒有直接把這些日本成功品牌搬過去。因為日本料理在中國是相對較小的市場品類，他們起初主打燒肉、火鍋和吃到飽，但三個業態失敗，損失約七億日圓（約440萬美元）。

他們在進入美國時，沒有選擇像中國那樣從零開始，而是「先收購，再學習，再做自己的生意」。因為美國市場和中國完全不同，美國的進入門檻很高，前期投資成本非常高，法律、制度及各項規則複雜，且對當地市場不熟悉，導致從零建立餐飲事業需要大量時間，試錯成本非常高。因此他們先收購一個已經存在的餐飲企業，在經營中獲得收入，同時累積對美國市場的理解。收購一家已在美國運營的公司，相當於直接獲得品牌、門店、人才和供應鏈及當地市場知識，且美國的M&A（企業併購）市場相當成熟，市場上有大量可供選擇的併購標的。

美國中餐在地化也很重要，本地華人餐飲業者要融合中美消費習慣，從事餐飲業數十年的程女士表示，美國中餐一定要有美國特色，不能只專注華人社區，像她把餐廳開在巴沙迪那，專精手抓海鮮，概念靈感類似越南美式海鮮餐廳連鎖品牌Boiling Crab，主打卡津風味海鮮（Cajun Seafood Boil），但辣味是來自中國四川，再借助美國廚師的調和，讓其更適合當地口味，這種做法並不是單純把川菜搬到美國，而是保留川味辨識度，同時借用美國消費者熟悉的飲食方式，將一個細分品類做出自己的特色。

來自四川的餐飲業者程女士帶著其手抓海鮮參加主流活動推廣。（程女士提供）

飲食集團海外事業負責人岡田雅道（Masamichi Okada） 日前在第八屆中美餐飲峰會上分享「同一家餐飲集團，為什麼在日本、中國、美國要用三套打法？」。（記者張宏╱攝影）