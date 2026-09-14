聖瑪利諾學區改選3教委 2現任、1新人同額競選

今年聖瑪利諾學區共有三個教委席位任期屆滿，候選人提名登記結束後，只有現任教委張志堅、朱秀芳及新人Marisa Kelly完成登記，候選人數正好與改選席次相同，無競爭。（記者趙健/攝影）

備受華人 家長關注的聖瑪利諾 聯合學區 （SMUSD），今年教委選舉提前失去懸念。三個改選席位最終僅三人登記，包括兩現任教委和一名新人，沒有形成競爭。其中，已服務25年的資深教委張志堅將迎來第七屆任期。

根據洛杉磯縣選務處資料，今年聖瑪利諾學區共有三個教委席位任期屆滿，候選人提名登記結束後，只有現任教委張志堅、朱秀芳（Shelley Ryan）及新人Marisa Kelly完成登記，候選人數正好與改選席次相同。

原本於今年任期屆滿的現任教委林佩珊（Joanna Lam）決定不再尋求連任。她自2022年起擔任教委，將於今年12月結束四年任期。林佩珊表示，這並不是一個容易的決定，但隨著年幼子女進入聖瑪利諾學校就讀，她希望將更多時間留給家庭。

Marisa Kelly雖是首次進入教委會，但並非學區事務的新面孔。她長期參與當地學校及家長組織，曾任San Marino Council of PTAs主席，去年曾以該身分公開支持學區教育經費措施Measure R。今年Kelly獲學區頒發Golden Apple Award，肯定其長期投入學校及社區志工服務。

2001年起擔任教委的張志堅，至今已服務25年，即將步入第七屆任期。他認為，今年三席無人競爭，與近年學區表現良好有關，不僅學業成績出色，各方面也都有新發展，逐漸建立起家長和社區的信任。

服務多年後，張志堅坦言，原本也曾考慮退下來，讓新人加入。他認為，資深教委有義務培養新一代，但教委會同時需要經驗與穩定，目前五名教委中已有兩名較新成員，新舊搭配相對平衡。

促使他再次留下的重要原因之一，是學區近年推動的債券計畫。張志堅表示，相關債券由現任教委會推動，自己既然參與提出，就有責任繼續監督資金使用，有義務「把荷包看緊」。他也希望繼續利用多年累積資源和人脈，為學區建立更多外部合作。

另一名現任教委朱秀芳同樣是學區資深面孔。她自2013年起擔任教育委員，至今已有13年，並曾多次擔任教委會主席。