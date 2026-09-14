「公共負擔」新規9月18日上路 移民恐慌 專家：勿急停

保護移民家庭聯盟執行主任Adriana Cadena表示，「公共負擔」新規擴大移民官員的裁量空間，恐使更多移民家庭因擔心影響身分申請，而放棄醫療、食物及住房等公共福利。（視訊截圖）

美國社群媒體 （American Community Media）日前舉行線上簡報會，邀請移民 、兒童福利及加州政府代表，解析川普政府將於9月18日實施的「公共負擔」新規。與會者指出，新規尚未生效，已在移民及混合身分家庭間引發恐慌，部分符合資格的民眾已考慮退出醫療、食物等公共福利。

保護移民家庭聯盟（Protecting Immigrant Families Coalition）執行主任Adriana Cadena表示，「公共負擔」主要用於判斷部分綠卡 申請人，未來是否可能主要依賴政府援助生活。拜登政府2022年規定，審查範圍主要限於現金援助及政府資助的長期機構照護，且不計入子女或其他家庭成員使用的福利。

她說，新規取消上述明確限制，移民官員可把醫療補助、營養援助、住房補貼等經濟狀況審查型福利納入整體考量，包括家庭成員使用的福利。這意味著，即使是子女是美國公民，但使用兒童醫療保險、啟蒙計畫等服務，也可能被視為反映綠卡申請人的家庭經濟狀況。不過，使用福利並不代表綠卡申請一定遭拒。

移民法律資源中心（Immigrant Legal Resource Center）律師Ariel Brown指出，新規給予審查官更大裁量權，標準更加主觀，也使律師難以預測個案結果。但她強調，公共負擔規定不適用所有移民，也不會改變民眾申請福利的資格。

難民、庇護者、T及U簽證（人口販運、家庭暴力犯罪等受害者）持有人，以及申請更新綠卡或入籍者，通常不受這項審查影響。沒有近期移民申請計畫者，也不應僅因恐懼便退出維持生活所需的福利。若綠卡身分調整申請能在9月18日前寄出或完成電子遞交，將依較有利的現行規定審理；計畫出境接受領事館綠卡面談者，則應先諮詢移民律師。

兒童夥伴組織（The Children's Partnership）政策與倡議副總裁Sarah Dar表示，加州約有860萬未滿18歲兒童，其中44%、超過370萬人至少有一名在外國出生的父母，這些孩子約九成是美國公民。新規可能令父母擔心子女使用Medi-Cal、CalFresh或租金援助會影響家庭成員的移民案件，進而犧牲孩子的醫療與營養需求。

洛杉磯大都會教會執行主任Cheryl Branch指出，南洛杉磯的教會及社區團體正透過食物站、交通、處方藥共付額補助及法律諮詢等方式填補缺口，並利用教堂、公園等民眾信任的場所傳遞資訊。

加州健康與公共服務局首席公平官Daniel Torres表示，州府將發布說明資料、培訓社區與宗教領袖等「可信賴訊息傳遞者」，並協助有需要的家庭取得法律服務。他提醒，民眾在退出Medi-Cal等福利前，應先了解新規是否適用於自己，切勿因恐慌倉促決定。