東谷市取締非法電動自行車 查扣11輛

警方公布的執法結果顯示，共有11輛電動摩托車或電動滑板車遭拖吊並扣存，並開出11張無照駕駛罰單。（Robert Zhang提供）

南加州 河濱縣警局近日在東谷市展開電動車 專項執法行動，除取締違法騎乘行為，也同步向騎士及未成年人宣導相關交通法規。此次行動共查扣並拖吊11輛電動摩托車或電動滑板車，另有11名騎士因無照駕駛遭開罰。

華裔 家長Robert Zhang是此次執法的目擊者。他表示，25日在東谷市Eleanor Roosevelt High School校區看到多名警員執法，查扣、拖走多輛不符合規定的電動自行車或滑板車。他表示，有不少學生受處分，部分案件涉及家長。

河濱縣警局隨後發布消息，此次行動由Jurupa Valley分局交通執法小組負責。警方公布的執法結果顯示，共有11輛電動摩托車或滑板車遭拖吊並扣存，並開出11張無照駕駛罰單。此外，三人因擅自改裝或修改電動自行車遭開罰；另有一人在因明知情況下，允許未滿18歲且沒有駕照者在公路上駕駛機動車，遭處分。

警方特別提醒家長及監護人，不能僅因車輛外觀看起來像電動自行車，就認為未成年人可以無照騎乘。

根據警方說明，如果電動自行車沒有腳踏板，且馬達功率超過750瓦，依法可能被歸類為電動摩托車，而不是一般的電動自行車。這類車須符合相應的法律要求，須有駕照才可在公共道路駕駛。

警方公布的執法結果顯示，共有11輛電動摩托車或電動滑板車遭拖吊並扣存，並開出11張無照駕駛罰單。（Robert Zhang提供）