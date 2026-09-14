東北追夢電影飛行家 9/17北美上映

《飛行家》改編自作家、監製雙雪濤的同名小說。圖為電影海報。（Orchid Tree Media提供）

由中國導演鵬飛執導的劇情片《飛行家》（英文名《Take Off》），繼第38屆東京國際電影節主競賽單元入圍並舉行世界首映後，已由發行公司Orchid Tree Media引進北美，並於7月在紐約亞洲電影節完成北美首映。該片將於9月17日起在北美地區上映，包括波士頓 、紐約、洛杉磯 等，為北美華人帶來一部難得一見的華語文藝佳作。

《飛行家》改編自作家、監製雙雪濤的同名小說，講述東北小城一名普通工人李明奇（蔣奇明飾）繼承亡父「飛天」遺志，多年來利用廢舊材料自製飛行器的故事。他與妻子高亞鳳（李雪琴飾）歷經工廠倒閉、生活困頓與家人變故，將廢棄廠房改造成舞廳維持生計，並放飛熱氣球招攬外賓；當姪子病重之際，李明奇最終決心再次挑戰自製飛行器，完成一場關於堅持與愛的「起飛」。影片由青年演員董子健客串出演。

這是導演鵬飛的第四部劇情長片。他延續一貫的幽默筆觸處理沉重題材風格，將東北特有的堅韌與溫情融入這則「現實主義童話」，在保留原著精神內核的同時，以更貼近個體命運的視角重新講述這段跨越數十年的追夢故事。

對北美華人觀眾而言，本片提供一個通過大銀幕重溫家鄉記憶、支持華語電影在北美發行的機會。具體場次、影院及購票信息，請查詢Orchid Tree Media最新公告https://www.orchidtreemedia.com。