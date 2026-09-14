我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休後兼職賺8萬 卻被追討百萬退休金

好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換

東北追夢電影飛行家 9/17北美上映

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
《飛行家》改編自作家、監製雙雪濤的同名小說。圖為電影海報。（Orchid Tre...
《飛行家》改編自作家、監製雙雪濤的同名小說。圖為電影海報。（Orchid Tree Media提供）

由中國導演鵬飛執導的劇情片《飛行家》（英文名《Take Off》），繼第38屆東京國際電影節主競賽單元入圍並舉行世界首映後，已由發行公司Orchid Tree Media引進北美，並於7月在紐約亞洲電影節完成北美首映。該片將於9月17日起在北美地區上映，包括波士頓、紐約、洛杉磯等，為北美華人帶來一部難得一見的華語文藝佳作。

《飛行家》改編自作家、監製雙雪濤的同名小說，講述東北小城一名普通工人李明奇（蔣奇明飾）繼承亡父「飛天」遺志，多年來利用廢舊材料自製飛行器的故事。他與妻子高亞鳳（李雪琴飾）歷經工廠倒閉、生活困頓與家人變故，將廢棄廠房改造成舞廳維持生計，並放飛熱氣球招攬外賓；當姪子病重之際，李明奇最終決心再次挑戰自製飛行器，完成一場關於堅持與愛的「起飛」。影片由青年演員董子健客串出演。

這是導演鵬飛的第四部劇情長片。他延續一貫的幽默筆觸處理沉重題材風格，將東北特有的堅韌與溫情融入這則「現實主義童話」，在保留原著精神內核的同時，以更貼近個體命運的視角重新講述這段跨越數十年的追夢故事。

對北美華人觀眾而言，本片提供一個通過大銀幕重溫家鄉記憶、支持華語電影在北美發行的機會。具體場次、影院及購票信息，請查詢Orchid Tree Media最新公告https://www.orchidtreemedia.com。

精華 FAQ

  • 《飛行家》將自9月17日起在北美上映，放映城市包括波士頓、紐約與洛杉磯等地，北美華人可透過Orchid Tree Media公告查詢場次與購票資訊。

  • 影片改編自雙雪濤同名小說，主角李明奇繼承亡父「飛天」遺志，長年用廢舊材料自製飛行器，並在困境中持續追夢，最後再次挑戰起飛。

  • 鵬飛延續一貫的幽默筆觸處理沉重題材，把東北的堅韌與溫情融入現實主義童話之中，在保留原著精神下，以更貼近個體命運的視角重述故事。

洛杉磯 波士頓

上一則

本來只想買挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場

下一則

台灣辦桌飄香南加州 世華席開近20桌慶雙十

延伸閱讀

潮汕話原聲「給阿嬤的情書」 明起北美上映

潮汕話原聲「給阿嬤的情書」 明起北美上映
看哭華人世界的給阿嬤的情書 洛杉磯上映

看哭華人世界的給阿嬤的情書 洛杉磯上映
阮經天威尼斯遇是枝裕和 「狂忘警探」獲國際影評力推

阮經天威尼斯遇是枝裕和 「狂忘警探」獲國際影評力推
威尼斯影展／是枝裕和「驀然回首」獲12分鐘掌聲 觀眾哭翻

威尼斯影展／是枝裕和「驀然回首」獲12分鐘掌聲 觀眾哭翻
澎恰恰拍電影負債台幣1800萬 仍喊「一定繼續拍」

澎恰恰拍電影負債台幣1800萬 仍喊「一定繼續拍」
不只「早春晴朗」...9部台灣導演愛情劇 「遇見王瀝川」封神

不只「早春晴朗」...9部台灣導演愛情劇 「遇見王瀝川」封神

熱門新聞

李傲懷抱剛出生的寶貝女兒Reagan，近日又收到聯邦政府給新生兒長期投資帳戶的「第一桶金」，雙喜臨門。（李若提供）

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

2026-09-07 19:14
才廣懿在自己多年精心養護的花園前掛出了售屋牌子，準備回台養老。（記者楊青╱攝影）

華人回台養老 美台花費差很大 她考慮數年決定賣房返鄉

2026-09-06 02:18
楊詠儀（中）和她的兩個試管女兒楊壹塵（左）和楊壹禪。（圖／楊敦平提供）

金馬獎導演楊敦平有2「試管孫女」精子來自女兒同學

2026-09-11 22:14
加州生活成本高昂，即使擁有逾百萬美元資產，不少民眾仍對退休生活感到憂慮。圖為示意圖。美聯社

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

2026-09-11 16:31
ICE於今年8月19日在拉斯維加斯瑞德國際機場逮捕一華男。（示意圖，路透）

擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕

2026-09-12 19:32
專家建議旅客在拆行李前先花幾分鐘查看房間，留意是否有異常之處。圖為示意圖，非有問題房間。（記者趙健╱攝影）

住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭

2026-09-12 18:55

超人氣

更多 >
汽車很少開？為何仍須定期更換機油

汽車很少開？為何仍須定期更換機油
買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放
華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門
蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活

蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活
寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話

寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話